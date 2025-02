Alla Camera dei Deputati l’UGL presenta il nono numero di Pagine Libere dal titolo “Madre Terra”

Alla Camera dei Deputati si è svolta la presentazione del nono numero di Pagine Libere, intitolato “Madre Terra”. La rivista bimestrale del Sindacato UGL pone al centro dell’attenzione le sfide attuali del comparto agricolo e il ruolo strategico che questo settore ricopre per il futuro del Paese.

In agricoltura, silvicoltura e pesca, secondo gli ultimi dati Istat sono occupati 829mila addetti (nel terzo quadrimestre 2024) e sono attive 1.133.006 imprese. I prodotti agroalimentari tutelati con marchi UE costituiscono l'avanguardia dell'eccellenza del comparto primario nazionale, perché sono traino di qualità e competitività delle imprese agro-zootecniche e di trasformazione agroalimentari per il loro ruolo strategico nella Nazione.

Per Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL: “Lavoro, sicurezza, formazione, ma anche economia, politiche internazionali e cultura sono tra gli ambiti attraverso i quali abbiamo avviato la nostra riflessione sull'agricoltura. Si tratta, ovviamente, di un settore complesso che presenta diverse criticità. Per tali ragioni, non ci stancheremo mai di affermare che è necessario supportare gli agricoltori attraverso sgravi fiscali, incentivi e misure di sostegno per incoraggiare il comparto a crescere. Inoltre, il Governo ci troverà sempre alleati nel favorire il lavoro in sicurezza, nel contrastare gli eccessi di alcune politiche ambientali dell'Unione europea, nell' ostacolare le importazioni di prodotti a basso costo che danneggiano la produzione nazionale e le eccellenze del ‘Made in Italy’, e inoltre, nel debellare la piaga del caporalato”.

Marco Cerreto, membro della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, ha dichiarato: “Ringrazio il sindacato UGL per la sensibilità dimostrata con la presentazione di questo volume tematico di Pagine Libere, che ha offerto l’opportunità di un confronto stimolante sulle questioni legate all’agroalimentare e all’ambiente. Il Governo è riuscito a porre questi temi al centro dell’agenda, sia a livello nazionale che comunitario. Iniziative come questa sono fondamentali perché riescono a connettere prospettive, culture e ambiti diversi, tutti convergenti verso un obiettivo comune. In tal senso, la politica non si limita alla produzione di atti amministrativi, ma deve anche essere in grado di permeare la cultura di un popolo, tracciando un orizzonte di sviluppo che scaturisce da una visione culturale della vita”.

Jacopo Morrone, Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, ha affermato: "Il tema ambientale ci coinvolge direttamente, sia sotto il profilo della salute che della tutela del territorio. È fondamentale agire in maniera unitaria per proteggere un settore cruciale per il nostro Paese. Stiamo raccogliendo una mole di documentazione che rappresenterà un patrimonio prezioso, da utilizzare per promuovere interventi concreti a difesa del territorio. L'obiettivo è affrontare molteplici tematiche, approfondirle attraverso analisi e inchieste mirate, ma anche valorizzare e promuovere le eccellenze locali".

Secondo Mirco Carloni, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati: “L’evento di oggi rappresenta un’occasione preziosa per offrire un contributo alla legge 36 del 2024 dedicata alla gioventù agricola, un tema che considero centrale e che rappresenta una delle grandi innovazioni portate avanti da questa maggioranza. È essenziale promuovere il ricambio generazionale e il trasferimento tecnologico, che i giovani possono garantire subentrando nella gestione delle aziende agricole. Questa è la vera sfida per l’Italia, così come uno degli obiettivi più importanti per avviare un concreto processo di rinnovamento nel settore agricolo, preservando al contempo le eccellenze che costituiscono il cuore dell’export italiano”.

Tra gli altri, hanno preso parte all’evento: Pierluigi Biondi, Sindaco de L'Aquila; Gian Piero Joime,Professore economia ambiente e territorio presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi; Ada Fichera,Direttore editoriale Pagine Libere.