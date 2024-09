Apre il Gran Premio d’Italia di Monza la banda della Guardia di Finanza presente per i suoi 250 anni

Oggi la prestigiosa Banda della Guardia di Finanza ha aperto la 95ma edizione del Gran Premio d'Italia, presso l'Autodromo Nazionale Monza, eseguendo l’Inno nazionale sulla griglia di partenza della Formula 1, in occasione dei 250 anni del Corpo.



All'evento ha preso parte il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Federico Freni unitamente al Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Carrarini, il Comandante Regionale della Lombardia della Guardia di Finanza e il Generale di Divisione Giuseppe Arbore.



Per la Formula 1 il Comitato eventi sportivi, insieme al personale del Quartier Generale, ha allestito nella Fan Zone dell'Autodromo Nazionale di Monza uno stand del Corpo, in cui si trova il VE.I.CO.LO. itinerante delle Fiamme Gialle per offrire ai visitatori la possibilità di immergersi nella realtà virtuale. Infatti, al suo interno i cittadini hanno a disposizione quattro postazioni multimediali, dotate di visori di ultima generazione, per simulare situazioni di attività operativa.



“In questi giorni nella Fan Zone dell’Autodromo di Monza c'è stata una grande partecipazione di pubblico italiano e straniero che ha mostrato un grande interesse verso il Corpo, permettendoci di illustrare il lavoro che svolgiamo quotidianamente a tutela del Paese e dei cittadini", ha spiegato il Generale di Brigata Luigi Macchia, Coordinatore del Comitato degli eventi sportivi per i 250 anni della fondazione del Corpo.