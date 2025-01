AREUS II completa la sua seconda acquisizione: un Campus a Los Angeles completamente ristrutturato

Milano, 30 gennaio 2025 - AREUS II , fondo di investimento immobiliare specializzato nella valorizzazione di asset strategici, ha concluso la sua seconda acquisizione. L’operazione riguarda un Campus situato a Los Angeles , composto da due edifici industriali/flessibili per un totale di circa 58.000 metri quadrati , ubicati al 5600 & 5650 W Centinela Avenue.

Il prezzo di acquisto, pari a $14.850.000 rappresenta un’importante opportunità per il fondo, con uno sconto significativo rispetto al costo base del precedente proprietario, ridotto di circa il 50%, e al finanziamento originario del bene, che ha registrato uno sconto del 25%. Questa acquisizione, individuata “off market” grazie alla stretta collaborazione con Montana Avenue Capital Partners (MACP), consente al fondo di entrare in possesso di una proprietà completamente ristrutturata e dotata di caratteristiche e servizi di alto livello.

Caratteristiche del Campus

Costruito nel 1957 e sottoposto a un intervento di riqualificazione completo nel 2022, il Campus si distingue per una serie di caratteristiche che lo rendono ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali e commerciali. Tra i principali punti di forza si segnalano: ampie altezze fino a 20 piedi; lucernari che garantiscono un’illuminazione naturale ottimale; area esterna con diversi patii e un grande portellone per la connessione tra interno ed esterno; stazioni di ricarica per veicoli elettrici; bar/caffetteria e bagni recentemente rinnovati, dotati anche di docce; parcheggi recintati e un molo di carico facilmente riattivabile per utilizzi logistici; ampia disponibilità di energia (2.400 ampere in totale tra i due edifici).

Situato su un lotto di 1,8 acri e con accesso diretto dalla Centinela Avenue, il Campus è classificato come zona M1-1, una destinazione d’uso industriale che offre grande flessibilità per accogliere inquilini appartenenti a settori diversificati, inclusi quelli tradizionali e innovativi.

AREUS II ha già avviato, in collaborazione con un team di broker specializzati, un piano di marketing mirato per attrarre inquilini e operatori strategici nell’area di Los Angeles e in tutta la California meridionale.

“Guardando al 2025 siamo più ottimisti che mai riguardo alle nostre strategie di investimento. Questo sentimento positivo è alimentato da diversi fattori: l’economia e il mercato azionario statunitensi continuano a sovraperformare rispetto a tutti gli altri principali Paesi”. È quanto ha dichiarato Marco Stevanato, Amministratore Delegato del CdA di Arsenale SGR. “Questi segnali indicano un aumento delle attività di locazione per colmare le attuali vacanze. Inoltre, sull’onda delle recenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti, si respira un clima di ottimismo: si prevede che la prossima amministrazione offrirà un maggiore supporto alle imprese che, a loro volta, ambiranno ad affermare la loro leadership economica in settori cruciali come l’energia, l’intelligenza artificiale e il business globale in senso più ampio”.

Questa acquisizione consolida il posizionamento del fondo AREUS II all’interno di un mercato altamente competitivo e conferma la sua strategia di investimento basata sull’identificazione di asset dal grande potenziale, valorizzati da una gestione attenta e mirata. Il fondo proseguirà nel suo percorso di crescita, continuando a valutare nuove opportunità di investimento in mercati strategici come la California settentrionale e meridionale, Boston, Austin, Washington DC e il Pacifico nord-occidentale.

