Classificazione cinematografica e tutela dei minori: il Forum delle Associazioni Familiari solleva dubbi sulle recenti decisioni della Commissione

"Il Forum delle Associazioni familiari è parte attiva della Commissione Classificazione Opere Cinematografiche, che valuta la fruibilità dei film per i minori e ha il compito di decidere quale pubblico può accedere a ciascun film, anche in base ai contenuti. La Commissione, composta da 49 esperti tra giuristi, accademici, psicologi, pedagoghi, sociologi e rappresentanti delle più rappresentative associazioni familiari, ha il compito di garantire una corretta valutazione delle opere cinematografiche per tutelare i minori da contenuti inadatti alla loro maturità psicologica ed emotiva. Il Forum famiglie esprime preoccupazione per una recente valutazione sui limiti di età assegnati ad un noto film in uscita nelle sale italiane. Il caso del film The Brutalist, vietato solo ai minori di 6 anni in Italia, mentre in altri Paesi è riservato ai maggiori di 14 o persino di 18 anni, solleva interrogativi sulla reale efficacia dei criteri di classificazione adottati. Non si tratta solo di “vietare” un film – dichiara il Presidente Adriano Bordignon – ma di lanciare un messaggio chiaro a famiglie e educatori sul valore della tutela dei minori, in special modo quando si tratta di produzioni di qualità e grande richiamo. È necessario che le istituzioni e il sistema di classificazione siano davvero alleati delle famiglie nel garantire un ambiente adeguato alla crescita dei bambini e degli adolescenti. Tale decisione evidenzia il paradosso di un Paese che a parole protegge i minori, ma consente film complessi per bambini. Si tratta di valutazioni particolarmente importanti, perché riguardano la responsabilità sociale di proteggere l'infanzia e l'adolescenza da contenuti per adulti non adatti. La Commissione dovrebbe applicare regole che tutelano la crescita equilibrata dei bambini, senza forzarli a maturare troppo presto. Le famiglie devono poter fidarsi di queste valutazioni. Il Forum invita a una riflessione più approfondita sulle responsabilità della Commissione e sulla necessità di decisioni che mettano realmente al centro il benessere delle nuove generazioni ". Lo ha dichiarato Adriano Bordignon, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari, in merito al caso del film The Brutalist.