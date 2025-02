Giornata nazionale del personale sanitario. Luigi Baldini, Presidente Enpapi: “Dagli infermieri un contributo essenziale alla qualità del SSN”

“La professione infermieristica offre un contributo essenziale al mantenimento dell’elevato standard qualitativo, riconosciuto in tutto il mondo, del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Gli infermieri sono un concreto riferimento per i pazienti e i loro familiari, per garantire loro assistenza, cure e sostegno psicologico, per intervenire e gestire le emergenze”. Lo afferma Luigi Baldini, Presidente di Enpapi, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica, in occasione della Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, del personale assistenziale, socioassistenziale e del volontariato. “Nei Pronto Soccorso - aggiunge - dove la situazione è sempre più complessa, così come nelle strutture ospedaliere, nelle città e nelle periferie, gli infermieri svolgono un lavoro indispensabile, su un territorio spesso carente di strutture, mezzi e risorse umane. Con grande dedizione, senso di responsabilità e coraggio vengono, ad esempio, affrontati i disagi creati dalle criticità strutturali e dalle continue aggressioni di cui, soprattutto negli ultimi anni, gli infermieri sono purtroppo vittime. La valorizzazione di questa figura fondamentale è quindi una priorità e, allo stesso tempo, una necessità. Occorre mettere in campo interventi mirati per rendere questa professione più attrattiva, adeguandone le retribuzioni e aprendo al prezioso apporto degli infermieri liberi professionisti, la cui rete operativa è sempre più capillare e qualificata” conclude