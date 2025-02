Il 26 febbraio, in UniCamillus, l'evento “Salute e innovazione nel Piano Mattei: nuove prospettive educative e transculturali per la cooperazione sanitaria internazionale”

Mercoledì 26 febbraio 2025, alle ore 11.00, presso l’Auditorium di UniCamillus, in via di Sant’Alessandro 30, a Roma, si terrà il convegno "Salute e innovazione nel Piano Mattei: nuove prospettive educative e transculturali per la cooperazione sanitaria internazionale". Un' opportunità per discutere delle sfide legate alla promozione della salute e dell'innovazione sanitaria nei Paesi in via di sviluppo, rafforzando la cooperazione internazionale e il dialogo tra Italia e Africa.

Nel corso dell’incontro sarà presentato ITESHS (Integrated Transcultural Educational Synergy in Health Sciences), un progetto finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR guidato da UniCamillus di Roma insieme all’Università di Chieti-Pescara e di Foggia, volto a potenziare la formazione universitaria e lo sviluppo delle competenze sanitarie in Africa. Grazie a ITESHS, la grande qualità della formazione medica italiana diventerà un patrimonio comune con la Somalia con corsi di ortopedia e fisioterapia per curare ferite di guerra e in Camerun ed Etiopia dove, attraverso una collaborazione accademica con altre due Università locali partner, saranno create le basi per un sistema sanitario più forte e indipendente.

Parteciperanno, tra gli altri, all’evento: Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Anna Maria Bernini, Ministra dell’Università e della Ricerca; Orazio Schillaci, Ministro della Salute; Maryan Mohamed Hussein, Ministra della Salute, Somalia; Hassan Osman Ga’al, Rettore Università Nazionale Somala; Maurice K. Kamga, Rettore Hanseatic Institute of Technology and Applied Sciences (HITAS), Camerun; Gianni Profita, Rettore UniCamillus di Roma; Lorenzo Lo Muzio, Rettore Università degli Studi di Foggia; Liborio Stuppia, Rettore Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara; Kassahun Habtamu, Coordinatore scientifico Università di Addis Abeba, Etiopia.

ITESHS (Integrated Transcultural Educational Synergy in Health Sciences): PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.4 - Sottomisura T4 - Finanziato dall'Unione Europea - Next GenerationEU - Codice CUP D81I24000270006 - Codice di progetto: TNE23-00083