Inaugurato a Rieti l’Anno Accademico di Sapienza. Sinibaldi, Sindaco di Rieti: “Un segnale di speranza per una città finalmente universitaria”

Si è tenuta, nella suggestiva cornice del Teatro Flavio Vespasiano di Rieti, la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025, 722° della fondazione di Sapienza Università di Roma. L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e la prolusione della rettrice Antonella Polimeni dal titolo “Territori della conoscenza e della convivenza”.



“La scelta di Sapienza di aprire l’Anno Accademico a Rieti è una straordinaria iniezione di fiducia e speranza per il futuro dell’intero territorio provinciale. Viviamo con orgoglio questo momento con la consapevolezza di aver compiuto, negli ultimi anni, un lavoro storico grazie anche alla rete istituzionale supportata dal Governo e dalla Regione Lazio, che ha finalmente consentito di trasformare Rieti in una vera Città universitaria. Gli studenti che sceglieranno la nostra Città troveranno l’ambiente ideale per la propria formazione umana e accademica e al contempo la crescita dell’Università determinerà, per il tessuto cittadino, benefici significativi nelle traiettorie di sviluppo socio-economico, occupazionale e a livello di patrimonio di conoscenze. Ringrazio la Magnifica Rettrice Antonella Polimeni e l’intero Ateneo per aver voluto celebrare questo momento solenne nella nostra Città Centro d’Italia”. È quanto dichiara il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, a margine dell’evento odierno.