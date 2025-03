Istat. Bordignon, (Forum Associazioni Familiari): “Sono necessarie misure strutturali per sostenere le famiglie, a partire dalla riforma fiscale e dell’Isee”

"I dati diffusi dall’Istat confermano un quadro preoccupante per le famiglie italiane: la percentuale della popolazione a rischio povertà o esclusione sociale continua a crescere, superando il 23% anche a causa della crescita inflazionistica osservata nel corso del 2023 (+5,9%). Ancora una volta, nel 2024, le famiglie con figli risultano tra le più colpite. Rispetto al 2023, l’indicatore aumenta per coloro che vivono in famiglie con cinque componenti e più (33,5% rispetto al 30,7% del 2023) e, soprattutto, per chi vive in coppia con almeno tre figli (34,8% rispetto a 32% del 2023). Il rischio di povertà lavorativa passa dall’8,1% per le coppie con un figlio al 21,7% per quelle con tre o più figli. Si tratta di numeri che non possono lasciarci indifferenti. Avere una famiglia con figli in Italia è diventato un fattore di vulnerabilità sociale anziché un valore da tutelare. Di fronte a questa situazione, è urgente un cambio di paradigma: servono misure strutturali per sostenere la natalità e il reddito delle famiglie, attraverso una fiscalità più equa, la riforma dell’Isee, il rafforzamento degli strumenti di conciliazione tra lavoro e vita familiare e il sostegno all’occupazione stabile, dignitosa e adeguatamente remunerata. Non possiamo accettare che le famiglie siano costrette a rinunciare ai loro progetti generativi per paura di non farcela economicamente. Il Forum delle Associazioni Familiari continuerà a chiedere interventi concreti perché un Paese che punta sulla famiglia e sulla stabilità economica dei suoi cittadini è un Paese che investe sul proprio futuro. Si tratta anche di mettere in campo delle condizioni minime per un contenimento del crollo natalistico che sta segnando il futuro economico e sociale del nostro Paese”. Lo ha dichiarato Adriano Bordignon, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari, commentando gli ultimi dati Istat.