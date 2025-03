Natalità. Bordignon, presidente Forum Associazioni Familiari: “Investire nella famiglia per contrastare la crisi di natalità e della genitorialitá”

"Porre l’attenzione su temi fondamentali come la cultura della genitorialità e la promozione della natalità è oggi più che mai urgente e necessario, soprattutto in un momento in cui il nostro Paese è segnato dalla continua e preoccupante riduzione del numero di nuovi nati ma anche dalla necessità di rifondare le alleanze genitoriali a servizio delle nuove generazioni. Secondo i dati provvisori dell’Istat nei primi 11 mesi del 2024 abbiamo perso circa 11. 700 nuovi nati, passando da 348.007 del 2023 ai 336.313 del 2024. La crisi demografica che stiamo vivendo non può essere affrontata semplicemente con misure emergenziali ma richiede interventi strutturali che abbracciano il medio e lungo periodo, capaci di agire sull’ecosistema nel quale si possono formare e vivere le famiglie. Il sostegno alla famiglia, che è il cuore pulsante della nostra società, è una questione che riguarda tutti e che ha effetti decisivi per il bene comune. Per invertire questa tendenza denatalistica, è essenziale adottare misure adeguate come il rafforzamento dell'assegno unico, l'ampliamento dei congedi parentali, promuovendo un’effettiva conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Ma non basta. È cruciale potenziare i servizi territoriali al fine di accompagnare le giovani coppie nella loro esperienza genitoriale, garantendo un supporto quotidiano in termini di assistenza e opportunità di crescita per i figli. Inoltre, è fondamentale indossare gli occhiali della famiglia, riconoscendole stima e fiducia e mettendo in campo tutte le energie perché le famiglie possano mettere in campo tutte le loro potenzialità. Investire sulla famiglia significa in primo luogo valorizzare anche la sua funzione pubblica. La famiglia non è solo un luogo di affetti privati, ma un laboratorio educativo e di umanizzazione, il primo spazio in cui si formano i cittadini del futuro. Per affrontare l’emergenza demografica è essenziale favorire un ecosistema generativo in cui ogni famiglia possa svilupparsi e contribuire alla crescita culturale, sociale ed economica del Paese, facilitando l’accesso a opportunità economiche, educative e sanitarie, e incentivando il legame intergenerazionale”. Lo ha dichiarato Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, in occasione del Convegno "Cultura della Genitorialità e Promozione della Natalità" presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.