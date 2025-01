Occupazione. Capobianco, Conflavoro: “Con Trump e tregua Gaza 75mila assunzioni e PIL a +1,38%”

L’impatto della tregua a Gaza e il ritorno di Trump alla Casa Bianca aprono scenari economici positivi per l’Italia, con 75 mila nuovi posti di lavoro stimati per il 2025 e un incremento di 28,5 miliardi del PIL (+1,38%). I cinque settori chiave che trarranno maggior beneficio da questi due eventi saranno Manifattura ed Export con 35 mila assunzioni (+15 miliardi), Energia con 20 mila (+7 miliardi), Costruzioni con 10 mila (+4 miliardi), Tecnologie e innovazione con 6 mila (+1,5 miliardi) e Turismo con 4 mila (+1 miliardo). Sono i dati elaborati dal Centro Studi di Conflavoro, diretto da Sandro Susini.



“Con una combinazione unica di competenze, relazioni storiche e qualità produttiva, l’Italia si trova nella posizione ideale per emergere come leader nel rilancio economico legato ai fenomeni globali. Oltre agli aspetti umanitari di una tregua che ci auguriamo sia finalmente duratura, confidiamo che le novità internazionali finalizzate in queste ore possano rappresentare le basi di un futuro in cui il Made in Italy continuerà a brillare, portando prosperità e innovazione al Paese e alle nostre PMI, che generano il 60% del PIL”, afferma il presidente nazionale di Conflavoro, Roberto Capobianco.



“Grazie alla nostra lunga tradizione di rapporti economici, politici e culturali con il Medio Oriente, l’Italia è ben posizionata per beneficiare della stabilità politica nella regione. La tregua di Gaza potrebbe infatti generare 30 mila posti di lavoro per l’Italia”, spiega Sandro Susini. “Altri 45 mila saranno correlati alle politiche della presidenza Trump, con vantaggi significativi per l’Italia per quanto riguarda Manifattura e Lusso e Difesa e Aerospazio. Del resto già durante il suo primo mandato (2017-21), nonostante il timore dei dazi, l’export italiano verso gli USA crebbe a ritmi del 4-6% annui trainato dalla domanda per moda, alimentari e macchinari”, conclude il direttore del Centro Studi di Conflavoro.