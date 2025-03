Piano Mattei. Nasce in Kenya Conflavoro Africa per l’internazionalizzazione delle PMI

Conflavoro, nell'ambito del Piano Mattei per la promozione dell’interscambio economico, culturale e imprenditoriale tra l’Italia e i Paesi africani, ha fondato la divisione Conflavoro Africa con sede a Nairobi, in Kenya. Goffredo De Pascale è stato nominato presidente. Entro fine anno saranno aperte ulteriori sedi in Paesi come Mozambico, Uganda e Tanzania.

“Conflavoro Africa è la risposta alle sfide moderne della globalizzazione e un’opportunità per le imprese italiane interessate a investire in territori chiave per il futuro. Conflavoro, presente nella cabina di regia del Piano Mattei voluto dal Governo, ha trovato nel presidente De Pascale la figura ideale per velocizzare ogni iter di avvicinamento. Grazie alla sua esperienza, le nostre PMI avranno fin da subito una porta d’accesso privilegiata nella creazione di un nuovo network commerciale e istituzionale sulla strada dell’internazionalizzazione, annullando ogni gap relativo alla mancanza di conoscenza socio-economica del territorio, rafforzando così le relazioni tra Italia e Africa”.