“Positive Nutrition”: conferenza stampa dell’Ambasciata d’Italia in Svizzera per promuovere salute e alimentazione consapevole

Giovedì 6 marzo, presso il prestigioso Bellevue Palace a Berna si terrà una conferenza sulla “Positive Nutrition e NutrInform Battery”, promossa dall' Ambasciata d'Italia in Svizzera , con la partecipazione di scienziati e nutrizionisti di fama internazionale. L'incontro sarà un'occasione per approfondire tematiche legate alla nutrizione, alla salute e alle tradizioni alimentari, con focus sul modello mediterraneo e sull'informazione consapevole per i consumatori. Durante l’evento, sarà presentato il "NutrInform Battery", il sistema di etichettatura nutrizionale fronte pacco sviluppato dall'Italia.

Di seguito il programma:

Alle ore 14.40 si aprirà la sessione ufficiale con i saluti di benvenuto e le osservazioni introduttive dell’Ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado. A seguire, alle ore 14.50, sarà presentato dalla dottoressa Roberta Re, Direttr ice del Cambridge Food Science, il video NutrInform Battery. Alle ore 15.00 il professor Michele Carruba interverrà con una relazione sul tema "La scienza di mangiare bene – il modello mediterraneo". Subito dopo, alle ore 15.15, la professoressa Daniela Martini parlerà del ruolo dell'informazione al consumatore con un approfondimento su NutrInform Battery, per consentire ai consumatori di acquisire, in modo rapido e intuitivo, i dati fondamentali sul contenuto di una porzione di prodotto in termini di calorie, nutrienti e impatto sulla dieta giornaliera, accompagnato da una dimostrazione culinaria.

Successivamente, alle ore 15.30, il professor Lorenzo M. Donini presenterà un intervento su "Positive Nutrition e scelte dei consumatori", seguito alle ore 15.45 dalla dottoressa Tatiana Gaudimonte che discuterà il tema "Diete tradizionali e salute". Alle ore 16.00 il senatore Mauro Poggia, membro del Movimento dei Cittadini di Ginevra (MCG), concluderà la serie di interventi con una riflessione sull'importanza di un'informazione obiettiva per una dieta sana ed equilibrata.

In serata, alle ore 20.00, sarà proiettato il film “C’è ancora domani” presso il Cinema Pathé, situato in Riedbachstrasse 102, 3027 a Berna. La proiezione avverrà in simultanea in altre città della Svizzera, in vista della Giornata internazionale della donna che si festeggerà l’8 marzo.