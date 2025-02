Rimini. Horeca Meeting; Portaccio (Italgrob): “Comparto Horeca è eccellenza Made in Italy e motore turismo"

"Il settore dei consumi fuori casa sta vivendo un momento cruciale, messo alla prova dall’incertezza economica e dalla carenza di personale nella ristorazione e nel turismo. Tuttavia, chi opera nell’Ho.Re.Ca.è determinato a innovare e rilanciare un comparto che rappresenta un’eccellenza del Made in Italy e un motore per il turismo. Italgrob è pronta a supportare questo cambiamento, aggregando la filiera e promuovendo la crescita professionale del settore. Serve un cambio di passo: solo ripensando strategie e investendo su talento e risorse potremo garantire un futuro solido e sostenibile per l’Ho.Re.Ca.”. Lo ha detto Antonio Portaccio, Presidente di Italgrob, intervenendo alla Fiera di Rimini, nell’ambito dell’International Horeca Meeting, all’evento “Fuori Casa: l’ora del cambiamento! Politiche e strategie per una ripresa sostenibile” organizzato da Italgrob, la Federazione Italiana dei Distributori Ho.Re.Ca..