Sol 2025 a Veronafiere. Conferenza stampa IRVO il 3 marzo, protagonista l’olio siciliano

L’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (IRVO), che rappresenta la Sicilia e le sue eccellenze olivicole, parteciperà dal 2 al 4 marzo 2025, a Sol 2025, l’evento internazionale dedicato all’olio di qualità, con uno Stand presso il Padiglione 2 - Area c3/d3 SOLEXPO a Veronafiere, Viale del Lavoro 8. L’IRVO, ente pubblico al servizio della vitivinicoltura e dell’olivicoltura siciliana, avrà come obiettivo principale la promozione dei prodotti olivicoli di eccellenza della Sicilia, mettendo in evidenza il connubio tra gusto, tradizione e innovazione che caratterizza il panorama produttivo dell’isola.

L’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio insieme all’Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana presenteranno un ricco calendario di eventi dedicati alla valorizzazione dell’olio extravergine di oliva siciliano, mettendo in risalto la sua unicità e il ruolo strategico che ricopre nei mercati nazionali e internazionali. In tale contesto, domenica 2 marzo, presso lo storico Palazzo della Gran Guardia a Verona, si svolgerà uno show cooking incentrato sul brand Sicilia. L’evento vedrà la partecipazione di istituzioni, aziende e buyer, accolti da Salvatore Barbagallo, Assessore Agricoltura Regione Siciliana, Giuseppa Mistretta, Commissario straordinario IRVO e Vito Bentivegna,Direttore Generale IRVO.

Lunedì 3 marzo, ore 11.00: conferenza stampa presso Stand IRVO a Veronafiere

Lunedì 3 marzo, alle ore 11.00, si terrà una conferenza stampa, presso lo stand IRVO al Padiglione 2 - Area c3/d3 SOLEXPO a Veronafiere, per presentare le qualità dell’olio extravergine siciliano, quale prodotto d’eccellenza nel panorama internazionale. Durante l’evento, interverranno rappresentanti istituzionali, tra cui: Elisa De Berti, Vicepresidente della Regione Veneto, delegata dal Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia; Matteo Gelmetti, membro della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica e Vicepresidente di Veronafiere; Pietro Giovanni Trincanato, delegato dal Sindaco di Verona, Damiano Tommasi; Mirco Carloni, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati; Federico Caner, Assessore Agricoltura, Fondi UE, Turismo, Commercio estero della Regione Veneto; Giuseppa Mistretta, Commissario straordinario dell’IRVO; Fulvi o Bellomo, Dirigente Generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale della Regione Siciliana.

La Sicilia scelta come European Region of Gastronomy 2025

Inoltre, durante la conferenza sarà annunciato un importante riconoscimento per la Sicilia, proclamata European Region of Gastronomy 2025 dall’Istituto Internazionale di Gastronomia, Cultura, Arti e Turismo (IGCAT). Si tratta della prima Regione italiana a ricevere questo prestigioso premio che rafforza non solo la visibilità della Sicilia a livello internazionale, ma rappresenta anche un’opportunità per l’IRVO di promuovere i prodotti siciliani in un contesto di eccellenza.