SOL2EXPO. Sen. Gelmetti, membro della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica e Vicepresidente di Veronafiere: “Fondamentale tutelare il settore agricolo”

“Il Governo italiano sta giocando un ruolo da protagonista nel settore agricolo, valorizzando un comparto che rappresenta un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Tuttavia, alcuni dei nostri prodotti di punta sono sotto attacco. Le eccellenze agroalimentari italiane sono apprezzate nei supermercati e nei ristoranti di tutta Europa. Per questo motivo, abbiamo deciso di dedicare una fiera specifica all’olio, offrendo il giusto spazio a un prodotto sempre più apprezzato dai consumatori, che stanno diventando più consapevoli della varietà e della qualità dell’olio italiano. Chi fa impresa ha bisogno di certezze e continuità. Per questo, il Governo italiano è attivamente impegnato nei tavoli internazionali per tutelare il settore agricolo. La stabilità politica garantita dal Governo Meloni rappresenta un unicum in Europa, assicurando una strategia chiara e coerente per il futuro dell’agricoltura italiana”. Lo ha dichiarato il Sen. Matteo Gelmetti, membro della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica e Vicepresidente di Veronafiere, intervenuto alla conferenza stampa promossa dall’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (IRVO), ente pubblico dedicato alla valorizzazione della vitivinicoltura e dell’olivicoltura siciliana, in collaborazione con l’Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, in occasione di SOL2EXPO, l’evento internazionale dedicato all’olio di qualità a Veronafiere.