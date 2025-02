Sugar Tax, Portaccio (Pres. Italgrob): "Preoccupati per Sugar Tax, bene apertura Ministro Ciriani"

"Come Italgrob esprimiamo la nostra preoccupazione per quanto stabilito dal Mef e dalla Ragioneria Generale dello Stato che ha dato parere negativo al rinvio della Sugar Tax, una tassa di scopo che colpisce il nostro settore e la filiera ad esso collegata" . Lo dichiara in una nota Antonio Portaccio, presidente di Italgrob, la Federazione dei distributori Ho.Re.Ca.





"Ci troviamo di fronte ad una scelta penalizzante per il settore che vedrà una aggravio sia nei costi di distribuzione che nella produzione stessa con inevitabili ripercussioni sul carrello della spesa e sui consumatori finali verso i quali questa tassa inciderà in maniere più impattante",aggiunge.





"In questa prospettiva -prosegue il Presidente di Italgrob- ci auguriamo un ripensamento da parte del Governo. Sicuramente l'apertura fatta dal Ministro Ciriani di trovare una soluzione adeguata al problema ci fa ben sperare. Auspichiamo che questa risposta avvenga in tempi rapidi in quanto per il settore Ho.Re.Ca. è importante poter avere un quadro chiaro grazie al quale poter programmare i propri investimenti. Una tematica per noi fondamentale che verrà affrontata a Rimini il prossimo 17 febbraio in occasione dell'International Ho.Re.Ca Meeting, la più importante convention del settore a livello europeo" , conclude Portaccio.