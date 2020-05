Economia, Be: valore della produzione pari a 41,5 milioni. Tutti i dati

Il Consiglio di Amministrazione di Be Think Solve, Execute (in breve Be) quotata sul Segmento STAR di Borsa Italiana ha approvato in data odierna il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 Marzo 2020.

Sullo sfondo della più grande crisi globale da alcune generazioni a questa parte, con l'Italia in prima linea, i risultati del primo trimestre 2020 confermano la resilienza del modello di business di Be. La crisi ha accelerato la necessità dell’industria finanziaria di adottare il digitale in tutte le sue forme - afferma Stefano Achermann, CEO di Be. Ci aspettiamo che questa tendenza continui nei prossimi mesi ciò soprattutto alla luce della maggiore dipendenza degli Istituti di Credito da modelli di relazione a distanza. I risultati del primo trimestre 2020 mostrano un aumento dei ricavi del 15,0%, un aumento dell'EBITDA del 4,3% e dell’EBT di Gruppo del 3,5%. L’indebitamento finanziario netto, così come in ogni Q1 in modo ciclico, si attesta a € 23,7 milioni sostanzialmente invariato anno su anno (15,1 ml/€ al netto dell’effetto IFRS16). I primi dati sulla produzione di aprile ci permettono allo stato di confermare i target fissati e di procedere, come da piano, al pagamento dei dividendi.



Principali risultati consolidati al 31 marzo 2020



Il Valore della Produzione è pari a € 41,5 milioni rispetto a € 36,1 milioni al 31 marzo 2019. Le aree di attività Business Consulting e ICT registrano rispettivamente ricavi totali per € 29,2 milioni (€ 27,2 milioni al 31 marzo 2019) e € 12,3 milioni (€ 8,9 milioni al 31 marzo 2019) con una crescita significativa dei volumi della componente ICT. Il valore della produzione realizzato dalle controllate estere si attesta nel totale a € 13,7 milioni (pari al 33% sul totale ricavi), rispetto a € 14,3 milioni registrati al 31 marzo 2019, dovuto ad un mercato più competitivo rispetto agli “Home Markets”. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a 6,3 milioni, in crescita del 4,3% rispetto al 31 marzo 2019 (€ 6 milioni) con un EBITDA margin del 15,1% contro il 16,6% al 31 marzo 2019, rispecchiando l’aumento della componente ICT a più bassa marginalità nel business mix.



L’EBIT è pari a € 4 milioni, sostanzialmente invariato rispetto al 31 marzo 2019 (€ 4 milioni). L’Utile ante imposte di pertinenza del Gruppo (EBT) è pari a € 3,4 milioni, in crescita dell’3,5% rispetto a € 3,3 milioni al 31 marzo 2019.



L’Indebitamento Finanziario Netto si attesta a 23,7 milioni sostanzialmente invariato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (€ 23,9 milioni) mentre aumenta di € 12,2 milioni rispetto al 31.12.2019 (€ 11,4 milioni) a causa dell’usuale stagionalità degli incassi.



Eventi significativi del primo trimestre 2020



Nel corso del mese di marzo Be e ZDF di Federico Lucia, artista e produttore italiano in arte Fedez, hanno deciso di unire le forze per creare il soggetto leader di mercato nella produzione e distribuzione di contenuti digitali. “Dream of Ordinary Madness (Doom) Entertainment” è il nuovo veicolo che originerà dallo spin off delle attività di ZDF, società operativa delle attività di Fedez. L’operazione rientra nella strategia di sviluppo, da parte del Gruppo Be, di una significativa area di business dedicata al digital engagement, con focus importante sulla Financial Industry europea, che si occupi della ricerca e dello sviluppo del talento, della gestione dell'immagine e della presenza digitale, della produzione di contenuti, della creazione e del lancio di marchi, del personal coaching degli artisti. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo In data 22 aprile 2020 l’Assemblea degli Azionisti si è riunita in prima convocazione sia in sede ordinaria che straordinaria; deliberando in merito a: modifica dell l’Art. 1 dello statuto cambiando la denominazione sociale in “Be Shaping the Future S.p.A.”, approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2019, destinazione dell’utile di esercizio 2019 e distribuzione del dividendo; approvazione della relazione sulla remunerazione ex Articolo 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; nomina del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2020-2022; acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie concessa dall’Assemblea ordinaria degli azionisti del 18 aprile 2019.



Sempre in data 22 aprile 2020 il Consiglio di Amministrazione di Be si è riunito successivamente al suo rinnovo da parte dell’Assemblea; nel corso del Consiglio gli Amministratori hanno deliberato quanto segue: di nominare Carlo Achermann Presidente del Consiglio di Amministrazione e Stefano Achermann Amministratore Delegato; l’attribuzione a favore del Presidente Carlo Achermann e del Dott. Stefano Achermann di deleghe gestionali e/o di firma; di nominare gli Amministratori Cristina Spagna, Claudio Berretti e Anna Maria Tarantola componenti del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, la prima con il ruolo di Presidente; di nominare gli Amministratori Claudio Roberto Calabi e Gianluca Antonio Ferrari, Francesca Moretti componenti del Comitato Controllo e Rischi, il primo con il ruolo di Presidente.



Evoluzione prevedibile della gestione



Alla luce dei risultati del periodo e nonostante l’incertezza macroeconomica dovuta all'impatto della pandemia di Covid19, al momento si ritiene di poter confidare nel conseguimento degli obiettivi annuali e più in generale del Piano aziendale 2020-2022. Una più compiuta analisi dello stato della domanda a medio-lungo termine sarà effettuata in sede di Relazione Semestrale.