A Prysmian anche il secondo dei 3 "German Corridors", commessa da 500 milioni

Prysmian ha annunciato di essersi aggiudicato la commessa assegnata da Amprion GmbH, operatore di rete tedesco, per la connessione in cavo interrato A-Nord, parte del progetto tedesco di trasmissione elettrica 'Corridoio A' della capacita' di 2 GW. Nell'ambito della commessa del valore di oltre 500 milioni, Prysmian sara' responsabile della progettazione, produzione, fornitura, posa, giunzione, test e collaudo di un sistema in cavo interrato con una capacita' di 1 GW che coprira' l'intera tratta settentrionale dei 'German Corridors'.

'L'aggiudicazione del progetto A-Nord per la realizzazione del secondo dei tre German Corridors, dopo aver conquistato solo pochi giorni fa il progetto SuedOstLink - ha dichiarato il ceo Valerio Battista - conferma ancora una volta il ruolo e l'impegno di Prysmian nei piani europei di sviluppo delle reti elettriche a supporto della transizione energetica".

Secondo quanto spiegato in un comunicato, Prysmian fornira' un sistema in cavo ad alta tensione in corrente continua (DC -Direct Current) da ?525 kV completamente qualificato e realizzato con cavi in rame, isolati con la tecnologia proprietaria P-Laser, e completo di un cavo di ritorno separato, in metallo e isolato.

Il Gruppo fornira' tutti i relativi accessori e un sistema di monitoraggio integrato Pry-Cam, impiegando un team locale dedicato all'installazione del progetto. Con una lunghezza di circa 300 km, il sistema si estendera' da Emden, nella Bassa Sassonia, a Osterath, nel NordrheinWestfalen. L'inizio dei lavori per la realizzazione del sistema Hvdc e' previsto entro il 2023.