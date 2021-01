A2A, piano: 16 miliardi di investimenti entro il 2030. Mol oltre 2,5 miliardi

Il cda di A2A ha approvato ieri il nuovo piano industriale al 2030, il primo del gruppo a lungo termine, che prevede la trasformazione da multiutility a "life company" e come "pilastri l'economia circolare e la transizione energetica con un nuovo approccio al business", precisa una nota. Il business plan decennale stima 16 miliardi di investimenti (di cui 6 miliardi per l'economia circolare e 10 per la transizione energetica), un'Ebitda piu' che raddoppiato oltre 2,5 miliardi (il 2020 si chiudera' attorno a 1,18 miliardi) e un utile netto in crescita di oltre l'8% medio annuo con un valore d'atterraggio al 2030 superiore a 650 milioni dai 300 del 2020. I dividendi minimi sono attesi in crescita del 3% medio l'anno con quello sul 2020 pari ad almeno 8 centesimi per azione (dai precedenti 7,7 centesimi).

A livello industriale tutto cio' si tradurra' in una riduzione del 47% del fattore emissivo di CO2; verra' triplicata la capacita' installata da fonti rinnovabili, arrivando a 5,7 GW, puntando su solare ed eolico con una componente M&A nei primi anni di piano. Si punta inoltre a raddoppiare i clienti elettricita' e gas su scala nazionale (da 2,9 a 6 milioni) e a diventare "player di rilevanza europea" nel settore ambientale, incrementando la differenziata nei territori serviti al 76%. Tutto cio' a fronte di 6mila assunzioni dirette in arco piano e di una "attenzione verso un'equilibrata struttura del capitale" anche se "il significativo piano di investimenti concentrato nella prima parte di piano e' atteso incrementare la posizione finanziaria netta", che poi andra' a ridursi.