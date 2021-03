Accordo Usa-Ue sui dazi: pioggia di ordini di Grana Padano dopo lo stop

Accordo Usa-Ue sui dazi: pioggia di ordini per il Grana Padano

I dazi aggiuntivi americani, che per un anno e mezzo hanno fortemente penalizzato il settore agroalimentare e l'industria europea, sono stati ufficialmente sospesi per quattro mesi grazie all'accordo tra il presidente Joe Biden e Ursula von der Leyen. In questo modo, sarà possibile tornare ad esportare negli States, senza l'aggravio che dal 18 ottobre del 2019 faceva lievitare del 25% i costi di ingresso.

Sulla nuova intesa, il direttore generale del Consorzio Grana Padano Stefano Berni, afferma: "Da tempo aspettavamo un cambio di rotta nei rapporti fra Usa e Ue che la nuova amministrazione Biden aveva già fatto intuire. Ci avevamo anche puntato inviando alla Casa Bianca una forma di Grana Padano Riserva decorato con il tricolore e la “Stars and stripes”. Ma non ce lo aspettavamo in tempi così stretti per la diplomazia ad appena quaranta giorni dall'insediamento. Siamo estremamente soddisfatti e già arrivano richieste dagli Usa". "I dazi pesavano per un quarto del prezzo dell’export verso gli Usa che per il Grana Padano DOP toccava 160mila forme - sottolinea Berni -Con questa intesa, per quattro mesi si sono tolti i dazi su 65 milioni di prodotto, pari ad oltre 16 milioni di euro che non saranno così aggiunti e pagati da buyers e consumatori".

Così gli importatori americani non perdono tempo e già chiamano l'Italia per chiedere più prodotto. "Essendo un formaggio stagionato– conclude Berni– il Grana Padano Dop può essere stoccato negli Usa in modo da creare una riserva se, nell’eventualità che non ci auguriamo, dopo i quattro mesi di sospensiva si ritorni ai dazi".