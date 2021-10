Afme, cresce l'attività sui mercati dei capitali europei ma rimane equity gap

Afme, i mercati dei capitali hanno sostenuto le imprese dell’UE nel primo semestre del 2021

Nel 2021 la ricerca di capitali da parte delle imprese che uscivano dalla pandemia ha fatto crescere l’attività sui mercati dei capitali europei, secondo un rapporto pubblicato oggi da AFME, l'Associazione per i mercati finanziari in Europa, in collaborazione con altre dieci organizzazioni europee e internazionali.

La quarta edizione del rapporto “Indicatori chiave di performance dell’Unione dei Mercati dei Capitali” traccia i progressi compiuti dai singoli Stati membri rispetto a otto principali indicatori di performance rispetto a parametri quali l’accesso alla finanza di mercato, i livelli del prestito bancario, la transizione verso la finanza sostenibile e a condizioni favorevoli al fintech.

Adam Farkas, Chief Executive di AFME, ha dichiarato: “Quest’anno i mercati dei capitali europei sono rimasti resilienti e hanno continuato a sostenere le imprese. Il nostro rapporto segnala infatti una crescita delle risorse raccolte sui mercati. Non possiamo però fermarci nell’autocompiacimento. Permane un “divario patrimoniale”, un equity gap strutturale provocato dalla pandemia ed è necessario che i finanziamenti di tipo azionario si espandano ulteriormente in Europa. Resta anche da vedere in che misura questi livelli record di finanziamento sui mercati continueranno o se siano una conseguenza temporanea delle misure di sostegno straordinarie dello scorso anno.

“Il nostro rapporto indica inoltre che c’è ancora molto da fare per migliorare la disponibilità di capitale di rischio per soddisfare le maggiori esigenze di investimento a lungo termine della transizione verso un’economia verde e digitale, migliorare il funzionamento delle cartolarizzazioni e affrontare attriti di lunga data sui mercati dei capitali dell’UE, come l’inefficienza delle procedure di riscossione delle ritenute alla fonte. A tale riguardo, il progetto dell’Unione dei Mercati dei Capitali resta essenziale per il mercato unico e deve essere pienamente attuato.”