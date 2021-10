Agrifood, nuovo deal per Aksìa Group: acquisito il leader degli gnocchi Master

Aksìa Group, nuovo deal nel settore del food: comprati gli gnocchi Master

Ancora tempo di shopping per Aksìa Capital V, fondo gestito da Aksìa Group, che ha rilevato il 100% del capitale sociale di Master Srl, società specializzata nella produzione e commercializzazione di gnocchi di alta gamma prodotti direttamente dalle patate fresche e di altre specialità italiane.

“Il nostro obiettivo è accelerare l’espansione di Master, già player di riferimento in Italia, e consolidarne ulteriormente la leadership anche all’estero”, ha commentato Marco Rayneri, managing partner di Aksìa Group. Per questo “stiamo valutando nuovi investimenti anche in segmenti complementari con l’obiettivo di penetrare i mercati geografici selezionati”.

In due anni dal lancio, il fondo Aksìa Capital V finalizza infatti il sesto investimento nel settore food. L’acquisizione di Master si inserisce nel piano di sviluppo disegnato da Aksìa Capital V volto al consolidamento dell’azienda nel settore e alla costituzione di un polo aggregativo leader del mercato degli gnocchi, della pasta fresca e dei piatti pronti di prima qualità.

Attraverso un rapido rafforzamento del management dell’azienda, supportata da un team di esperti con 30 anni di presenza sul mercato, Aksìa Capital V punta ad accelerare l’espansione di Master nel mercato domestico ed estero, sfruttando la qualità dei prodotti, l’attenzione all’innovazione di processo e il solido network commerciale.

Fondata nel 1992 a Vedelago (Treviso) da Adriano Bianco e Giovanni Favretto, Master è uno dei principali player italiani nel segmento premium del mercato degli gnocchi, specializzato in prodotti refrigerati di alta qualità a partire da patate fresche. L’azienda è presente in Italia e in più di 15 paesi esteri e distribuisce i propri prodotti attraverso la GDO, sia a marchio proprio (principalmente a brand Mamma Emma), sia per i private label.