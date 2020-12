Airbnb sbarca a Wall Street: si va verso un debutto stellare in borsa: +100%

Airbnb, oggi il debutto a Wall Street: prezzo fissato a 68 dollari

Airbnb debutta oggi a Wall Street con prezzo inzialmente fissato a 68 dollari per azione arrivando così ad una valutazione complessiva di circa 47 miliardi di dollari. Airbnb arriva sulla piazza di New York il giorno dopo l'ingresso di DoorDash. La piattaforma di home sharing Airbnb aveva dapprima previsto un prezzo delle sue azione compreso tra i 44 e i 50 dollari, poi tra i 56 e i 60 dollari, per poi salire a 68 dollari ieri. La società, che è riuscita a invertire la tendenza dopo alcuni mesi difficili all'inizio della pandemia, sarà quotata sulla piattaforma di borsa del Nasdaq sotto il simbolo 'ABNB'.

AirBnB verso debutto stellare a oltre +100% a Wall Street

Durante la mattinata c'è stata una raffica di ordini d'acquisto sul titolo AirBnB. Le azioni della società di affitto a breve termine di case sono indicate aprire in area 149 dollari, ossia più del doppio di un prezzo di Ipo rivisto al rialzo a 68 dollari per azione. La valutazione complessiva di AirBnB è circa 47 miliardi di dollari stando al prezzo di Ipo.