Alitalia, stipendi già in ritardo: la storia di una crisi che si ripete?

Per la compagnia di volo Alitalia il panorama amministrativo è ancora grigio. I dipendenti del settore, si apprende da Repubblica, temono di rivedere il film delle crisi precedenti. I primi segnali sono arrivati, solo per poche ore, a fine dicembre, quando gli stipendi sarebbero stati accreditati sui conti correnti dei dipendenti un paio di giorni dopo il 27. Un ritardo, specifica Repubblica, che per una compagnia che resta tra le più puntuali al mondo, appare anomalo.

Soprattutto dopo l’arrivo del prestito concesso dall’Unione europea per attutire l’impatto della crisi da Covid-19. A oggi, secondo quanto fa sapere Repubblica, mancano all’appello circa 75 milioni di euro su 149: la prima tranche è arrivata a fine mese scorso mentre si attende l’attivo della seconda.

Ma – si sottolinea – quel che serve è un rapido passaggio delle consegne tra la vecchia e la nuova (mini) Alitalia che dovrebbe decollare in esteta, dimezzata rispetto a oggi. Inoltre, continua Repubblica, il marchio e il nome del vettore, così come flotta e alcuni shot, verranno messi all’asta col rischio di vederli volare via per sempre, comprati per pochi milioni. Magari tra le braccia dei concorrenti.