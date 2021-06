Alitalia, Ita è salva: parte a ottobre. Fondo protetto per i biglietti emessi

La nuova compagnia Ita decollerà a ottobre nel rispetto degli accordi con Bruxelles. Così è emerso nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi, ma i dettagli, si apprende da fonti ministeriali, saranno definiti probabilmente durante l'incontro in videoconferenza fissato per domani, mercoledì 30 giugno, in video collegamento su Alitalia tra il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, dell’Economia, Daniele Franco, e la commissaria Ue per la Concorrenza, Margrethe Vestager.

Alitalia: accordo col governo per un fondo protetto per i biglietti emessi

Nel passaggio alla nuova compagnia è previsto un fondo 'protetto' per i biglietti Alitalia già emessi, in base all'accordo governativo raggiunto nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi. Nel segno della discontinuità i biglietti emessi da Alitalia, infatti, non possono passare in alcuna forma alla nuova compagnia.