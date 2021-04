Alitalia/ "Manutenzione, gasolio, leasing: ecco che cosa ha scassato i conti "

"Il problema di Alitalia? Continua a essere finanziario. Conti disastrati da forniture su manutenzione, carburante e leasing fuori mercato. Un peccato originale che se non rinegoziato non permetterà la sopravvivenza di nessuna compagnia".



Lo spiega ad Affaritaliani.it Antonio Chialastri, comandante dell'ex compagnia di bandiera di lungo corso e autore del libro "I 10 falsi miti su Alitalia", intervistato nel giorno in cui l'amministratore delegato della newco Ita Fabio Lazzerini ha annunciato durante un'audizione alla Camera che l'obiettivo del management è quello di "lanciare" l'aviolinea il primo luglio. Secondo Chialastri, è necessario rinegoziare prima i contratti per queste voci di costo che nel corso dei decenni di storia dell'Alitalia hanno zavorrato i conti, rendendoli insostenibili.



Non è stato dunque un problema di costo del lavoro in un carrozzone pubblico...

"Assolutamente no. Le prime quattro voci di costo in un bilancio di una compagnia aerea sono quelli di manutenzione, carburante, leasing e poi costo del lavoro. Le quattro grandi uscite sono queste. Il gruppo ha sempre pagato il carburante con un contratto di hedging contro le oscillazioni del prezzo del petrolio che manteneva il costo del carburante elevato anche in caso di ribassi. Tutti i costi di leasing sugli aeroplani, poi, sono sempre stati e continuano a essere fuori mercato. La compagnia ha anche sempre sopportato alti costi di manutenzione, funzione esternalizzata per 100 aeroplani."

E i dipendenti?

"Il costo del personale ammonta al 16,8% del fatturato inferiore al 19% di Lufthansa e al 20% di Air France. Le compagnie low cost ce l’hanno più basso solamente perché una parte degli assistenti di volo, degli addetti al check-in o al servizio di rampa viene esternalizzata. Contabilmente quindi finisce sotto la voce servizi. Le low cost hanno soltanto meno dipendenti alle dirette dipendenze. In Lufhtansa poi il numero di dipendenti per aeroplano è di 110, 100 per Air France, in Alitalia invece è circa 90".

La newco Ita partirà con una dotazione di capitale di 3 miliardi e con una flotta che secondo le indiscrezioni e le dichiarazioni del governo sarà ridotta rispetto alla flotta attuale di 103 aerei: 47 veivoli con 4 mila dipendenti (da 11 mila circa) per rendere la compagnia sostenibile e ottenere il disco verde della Dg Comp. Qual è il suo giudizio?

“In Italia non è mai stato fatto un investimento pubblico di 3 miliardi per una compagnia aerea. Ma l’investimento deve servire a creare lavoro, non a distruggerlo. Bisognerebbe quindi anche tenere conto dei 2,2 miliardi di ammortizzatori sociali per i 7 mila dipendenti in esubero. Il costo complessivo per lo Stato dunque sarebbe in tutto di 5,2 miliardi per far partire alla fine una mini-compagnia con la metà degli aeroplani e che ha poi poca capacità di fare business sul mercato. Lo Stato deve partire senza fare esuberi: è una soluzione che costerebbe meno”.

Ma non riceverebbe l'ok di Bruxelles che ci sta chiedendo discontinuità rispetto al passato per rendere la compagnia sostenibile e dare il via libera alla newco Ita…

“Siamo sicuri che sia questa la richiesta dell’Europa? E’ corretta la richiesta di discontinuità sul marchio Alitalia, che va messo in vendita con un bando. Ma è stato il management e in particolare l’amministratore delegato Fabio Lazzerini a presentare un piano con una flotta dimezzata. A cui poi va di conseguenza allineato il numero degli slot a disposizione. La scelta del numero degli aeroplani è conseguente al tipo di strategia che voglio mettere in campo con la compagnia e alle rotte che voglio coprire”.

Qual è la sua opinione sul precedente piano industriale di Lazzerini che si focalizzava invece sul medio-corto raggio?

“Il vero business da seguire è quello sul lungo raggio perché non c’è concorrenza. Oggi è limitato dal Covid, ma con le vaccinazioni di massa in corso ripartirà non fra moltissimo. Il problema è che poi per adeguare una compagnia ci vuole molto tempo. Aggiungere alla flotta gli aeroplani ha dei tempi tecnici lunghi, come anche abilitare i piloti. Non è possibile poi, come veniva previsto, passare progressivamente da 50 aeroplani a 80 in un anno. Sono tempistiche non realistiche. In più, il mercato aereo è già occupato dalle altre compagnie”.

E quindi come gestire il passaggio da Alitalia a Ita?

"Bisogna rimettere i conti in sesto rinegoziando i vecchi contratti di fornitura, affidare la compagnia a dei manager competenti, perché sette commissari in quattro anni non sono stati in grado di rilanciare la compagnia. Ripartire con tutta la flotta e i dipendenti e focalizzarsi con sul lungo raggio. E' il percorso più veloce e meno traumatico dal punto di vista dell’impatto occupazionale e compatibile con le regole europee”.

Nella gestione degli aiuti di Stato i sindacati hanno criticato l’Europa perché, hanno denunciato le sigle, per il caso Alitalia c’è stato un differente trattamento rispetto a Lufthansa e ad AirFrance. E’ d’accordo?

“No, l’Alitalia li aveva già ricevuti. In più, Air France ha ricevuto in prestiti, mettendo anche a garanzia i veicoli. C'è un però".

Quale?

"La compagnia francese dovrà restituire i futuro oltre 11 miliardi di prestiti. Il che significa che nei prossimi 25 anni non farà utili, perché tutti i profitti andranno a pagare il debito. Non credo sia verosimile”.

E quindi?

“Verrà trovato un escamotage, in cui il debito verrà trasformato in equity in capo al socio pubblico. Soluzione che comunque rappresenta un aiuto di Stato”.