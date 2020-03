Alitalia: nuovo bando per manifestazioni di interesse entro 18/3

E' stato pubblicato il nuovo bando per le manifestazioni d'interesse per l'acquisizione di Alitalia in amministrazione straordinaria. La manifestazione d'interesse all'operazione, si legge nel documento, "dovra' pervenire entro le ore 24,00 italiane del 18 marzo 2020".

Il nuovo bando 'Invito a manifestare interesse per l'acquisizione delle attivita' aziendali facenti capo ad Alitalia-Sai e Alitalia Cityliner, entrambe in amministrazione straordinaria' e' stato pubblicato ul sito della Procedura di amministrazione straordinaria. La manifestazione di interesse dell'operazione dovra' essere inviata all'advisor. I soggetti interessati, si legge nel capitolo riguardante l'Oggetto della procedura, "dovranno comunicare, nei termini e con le modalita' indicati nel presente invito a manifestare interesse ("Invito"), il proprio interesse all'Operazione relativamente: alle attivita' aziendali unitariamente considerate ('Lotto Unico'); ovvero, alternativamente alle attivita' di aviation ('Lotto Aviation'); e/o alle attivita' di handling ('Lotto Handling'); e/o alle attivita' di manutenzione (il 'Lotto Manutenzione').

Nel dettaglio, il Lotto Aviation comprende "beni e rapporti giuridici destinati alle attivita' di trasporto aereo delle Societa' in AS, come risultanti dagli interventi di riorganizzazione ed efficientamento"; il Lotto Handling i beni e rapporti giuridici "destinati allo svolgimento dei servizi in aeroporto per l'assistenza a terra a terzi"; quello Manutenzione coinvolge le attivita' di manutenzione degli aeromobili. Il Lotto Unico comprende infine "tutti i beni e i rapporti giuridici ricompresi nel Lotto Aviation, nel Lotto Handling e nel Lotto Manutenzioni".