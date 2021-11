Allianz, miglior trimestre della storia con 2,111 miliardi di utili. Ombre Usa

L'asset management e le attività di assicurazione sanitaria e sulla vita sostengono i risultati del trimestre di Allianz

Il miglior terzo trimestre nella storia di Allianz, risultati sostenuti dall'asset management, rafforzato dal rimbalzo dei mercati, e dalle attività d'assicurazione sanitaria e sulla vita. Performance che proietta a fine anno il colosso assicurativo di Monaco di Baviera verso il risultato record di 13 miliardi di euro di utile operativo, in rialzo rispetto alla precedente stima compresa tra 12 e 13 miliardi, e oltre il record di 11,9 miliardi di euro raggiunto nel 2019, prima dell'inizio della pandemia. Ma con una nube all'orizzonte: le indagini statunitensi sulla divisione del gruppo di fund management che secondo alcuni analisti potrebbe generare perdite complessive per 8 miliardi di dollari, considerando il peggior scenario possibile, tra costi legali e sanzioni.

Allianz ha realizzato da luglio a settembre 2,111 miliardi di euro di profitti, in rialzo del 2,3% rispetto ai 2,063 miliardi di euro dell'anno precedente e oltre le attese del consensus degli analisti finanziari, pari a 2,044 miliardi. In un comunicato la società ha anche annunciato di attendersi che l'utile operativo nel 2021 rientri nella "fascia alta" di un target di riferimento compreso tra 11 e 13 miliardi di euro.

Il commento dell'amministratore delegato di Allianz Oliver Baete

In precedenza, il colosso assicurativo tedesco aveva comunicato al mercato che sarebbe stato nella "metà superiore" di tale intervallo. Per l'amministratore delegato Oliver Baete il terzo trimestre del 2021 è stato il trimestre "più forte di sempre della società". I "numeri solidi" conseguiti nel 2021, ha aggiunto Baete, hanno dimostrato che Allianz può mostrare una buona performance finanziaria nonostante gli sviluppi meteorologici e macroeconomici estremi.



Lo scorso esercizio, Allianz aveva rinunciato ai target sugli utili a causa dell'incertezza economica scaturita dalla diffusione del coronavirus, riportando il primo calo dei risultati operativi in quasi un decennio. Al pari di altre compagnie assicurative, Allianz aveva dovuto fronteggiare diverse richieste di compensazione da clienti colpiti da interruzioni delle attività e da eventi cancellati a causa dei lockdown, in aggiunta alla contrazione della domanda per le assicurazioni auto e di viaggio.

Le perdite subite da Structured Alpha funds e le indagini negli Stati Uniti

Il rimbalzo degli utili è stato oscurato da un caso legale riguardante una possibile cattiva condotta da parte dei fund manager, tra i maggiori gestori di asset a livello mondiale. Il Dipartimento di Giustizia statunitense e la Securities and Exchange Commission (Sec) stanno investigando sulle perdite subite da Structured Alpha funds, controllata di Allianz, durante le forti oscillazioni azionarie viste a inizio 2020. Oltre due dozzine di investitori istituzionali statunitensi hanno fatto causa ad Allianz per un totale di 6 miliardi di dollari in danni, e gli analisti di Berenberg hanno stimato che l'assicuratore potrebbe subire perdite complessive pari a 8 miliardi di dollari, considerando il peggior scenario possibile, tra costi legali e sanzioni.

Il chief financial officer Giulio Terzariol ha fatto sapere che la società sta procedendo per comprendere al meglio gli accantonamenti necessari per possibili sanzioni e contenziosi negli Stati Uniti. Parlando alla stampa, ha aggiunto che l'azienda non si impegna e non promette di fornire una stima prima della fine del 2021, "anche se stiamo lavorando in quella direzione".