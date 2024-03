Alpitour con Burgio fa volare Neos: decollano gli utili della compagnia aerea

Neos è la compagnia italiana che fa più utili. Ecco come Gabriele Burgio ha portato l’aviolinea del gruppo Alpitour World al successo

Nel caos economico innescato dalla pandemia globale, mentre molte aziende lottavano per mantenersi a galla, Neos Airlines non ha perso quota, mettendo a segno nel 2023 uno straordinario decollo degli utili. Con 2,3 milioni di passeggeri trasportati, la compagnia ha consolidato la sua posizione di leader incontrastato nel settore, emergendo come un autentico gioiello dell'aviazione italiana.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’aviolinea del gruppo Alpitour World ha chiuso lo scorso anno con un tasso di riempimento dei voli pari all'85%, un aumento significativo rispetto all'anno precedente. Ma sono i numeri a parlare chiaro: 778 milioni di euro di ricavi, +33% rispetto al 2022. Ancora più impressionanti sono i dati sull'Ebitda, che ha segnato un incremento del 287%, raggiungendo i 68 milioni di euro, e sull'utile netto, con un aumento del 260%, arrivando a 42 milioni di euro.

Tra le cinque compagnie italiane, Neos Airlines è stata la migliore in fatto di bilanci. Ciò che rende ancora più straordinario questo successo è il contesto in cui si è verificato. Nonostante le tensioni geopolitiche e i conflitti che hanno ridotto i flussi su alcuni mercati cruciali come l'Egitto, Neos Airlines ha continuato a prosperare.

Un aspetto fondamentale di questo successo è stata la trasformazione di Neos da compagnia charter a vettore di voli di linea consolidando le operazioni e i bilanci. Il risultato è una crescita significativa non solo in termini di ricavi, ma anche in termini di risorse umane con un aumento del numero dei dipendenti, portando il totale a 1.200, di cui 334 assunti solo nell'ultimo anno. Inoltre, la stessa flotta è stata ampliata, passando dagli 11 aerei del 2022 ai 16 del 2023.

Al cuore di uno dei più grandi successi della compagnia aerea risiede Gabriele Burgio, l'amministratore delegato di Alpitour World. Nato a Firenze nel 1954, Burgio si forma con una laurea in Giurisprudenza e specializzandosi in Diritto Privato Internazionale presso l'Università fiorentina. L'apice della sua preparazione accademica arriva nel 1982, quando all'Insead di Fontainebleau, ottiene la borsa di studio "Giovanni Agnelli" durante il corso di Master in Business Administration (MBA). Ma la carriera di Burgio decolla presso Bankers Trust, una delle più giovani banche d'affari, dove affina le competenze sia in Italia che oltreoceano, a New York. Successivamente, assume il ruolo di Amministratore Delegato presso Manufacturers Hanover Trust Finanziaria dove si specializza in finanza societaria, M&A e acquisition finance.

L'ingegno e la capacità manageriale di Burgio vengono da subito riconosciuti, tanto che nel 1993 il Gruppo CIir lo nomina Amministratore Delegato della controllata Cofir, quotata alla borsa spagnola, ed operante sia in Portogallo che nella penisola iberica. È qui che Burgio "esporta" il proprio talento assumendo il controllo di una holding di successo che operava in svariati settori, simile a un fondo di private equity.

La svolta epocale nella carriera di Burgio si materializza nel mondo degli hotel, quando nel 1997 assume l'incarico di Amministratore Delegato di NH Hotel, allora un'azienda spagnola relativamente modesta specializzata in alberghi di 3 e 4 stelle. Dotato di una visione strategica acuta e di una leadership incisiva, Burgio catalizza la rapida espansione di NH Hotels, che passa da 66 a ben 401 strutture, e una presenza in 25 paesi. Grazie a Burgio, sia in Italia che in Spagna, NH Hotels diventa rapidamente un punto di riferimento indiscusso nel settore alberghiero.

L'impegno di Gabriele Burgio nel settore turistico non è passato inosservato nel corso degli anni, incassando premi e riconoscimenti a non finire. Tra i più prestigiosi, il premio Tiepolo nel 2002, il titolo di "Manager dell'anno in Spagna" nel 2003 e il premio "Eccellenza nel turismo" del 2007, conferitogli dal Reale Felipe II. Nel 2010, anche il governo italiano gli riconosce il titolo di "Grande ufficiale della Stella".

Nel 2012, Gabriele Burgio prende le redini di Alpitour S.p.A. come Presidente e Amministratore Delegato, dando il via a un audace percorso di rinnovamento e crescita. Alpitour World aveva già una grossa presenza nel settore dell’ospitalità, ma atraverso strategie puntuali, nel 2014 Alpitour acquisisce Press Tours, seguita nel 2016 da Swan Tour e nel 2018 da Eden Viaggi, affermandosi così come il secondo operatore turistico in Italia. Ad oggi gestisce marchi significativi come anche Francorosso ed include una delle principali compagnie aeree italiane, Neos, che contribuisce alla metà del fatturato del Gruppo.

Nonostante le avversità portate dalla pandemia, negli anni Burgio ha saputo condurre il Gruppo attraverso una ristrutturazione e ottimizzazione senza precedenti. Progetti all'avanguardia come Trevolution e Innova hanno tracciato la strada per una nuova era nel settore del turismo, mentre l'ampliamento della flotta aerea di Neos e delle prestigiose collezioni alberghiere di VOIhotels e VRetreats hanno ulteriormente rafforzato la posizione di Alpitour sul mercato globale. Non sono quindi soprendenti i risultati di Neos nel 2023 che rappresentano un'esemplare testimonianza di successo italiano, guidato da un italiano.