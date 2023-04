Altro che Silvio, Alfano manager conquista anche Esselunga

A giugno scorso Esselunga è salita al 100% del capitale della società comprando da Unicredit il 32,5% per 435 milioni

Dopo i Rotelli e i Gavio, l’ex pluriministro Angelino Alfano, oggi partner del noto studio legale BonelliErede, è finito nel cuore anche di Marina Sylvia Caprotti, figlia del defunto Bernardo fondatore di Esselunga, e della madre Giuliana.

Qualche settimana fa, infatti, Alfano è stato nominato presidente di La Villata Immobiliare, la società che raggruppa le principali proprietà immobiliari della controllante Esselunga, il gruppo della grande distribuzione di proprietà della Caprotti e della madre. Alfano, che lo scorso anno è diventato presidente di Policlinico San Donato (il gruppo ospedaliero della famiglia Rotelli) e da qualche giorno presidente di Astm (il gruppo autostradale dei Gavio) in La Villata ha preso il posto di Stefano Ciolli, già group chief financial officer di Esselunga e il cui mandato era scaduto.

La Villata nell’ultimo bilancio disponibile (2021) chiuso con un utile di 71,7 milioni di euro, ha evidenziato un attivo di oltre 1,1 miliardi, di cui proprietà immobiliari in carico per quasi 800 milioni: oltre ai terreni, sono 83 dei 169 immobili commerciali degli store Esselunga. A giugno scorso Esselunga è salita al 100% del capitale della società comprando da Unicredit il 32,5% per 435 milioni, somma finanziata per cassa per quasi il 60% del valore (255 milioni) e per la parte restante (180 milioni) dalla banca guidata da Andrea Orcel tramite finanziamento chirografario.