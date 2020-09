Ammagamma, David Bevilacqua nominato nuovo amministratore delegato

L’annuncio del nuovo ruolo all’interno di Ammagamma (Bevilacqua è Direttore Generale della società da Febbraio 2020), arriva pochi giorni dopo la presentazione del nuovo brand e conferma la rapida evoluzione dell’innovativa società modenese.

Il curriculum professionale di Bevilacqua è caratterizzato da importanti esperienze in posizioni di management in aziende nazionali e multinazionali. Nel 2016 ha fondato Yoroi, azienda italiana di cybersecurity, di cui è stato Chairman e CEO per 3 anni. La sua carriera manageriale è iniziata nel 1996 in Cisco, realtà in cui ha trascorso 20 anni ricoprendo incarichi di crescente importanza e successo, tra cui quello di Amministratore Delegato della filiale italiana, responsabile della regione Sud Europa e Vice President Europe. Attualmente è membro del consiglio direttivo di Make a Wish Italia e membro del board e Vice Presidente di Stanford Club Alumni Italia, e in passato ha preso parte a Consigli di Amministrazione di importanti enti e istituzioni italiani. A novembre 2011 ha ricevuto il “Premio Eccellenza”, da Manager Italia, CFMT e Confcommercio e a Febbraio 2015 News Week lo ha selezionato tra i “Leaders of Italian Innovation Renaissance“.

“Il 2020 è stato un anno caratterizzato da importanti cambiamenti in cui Ammagamma ha saputo dar prova di grande solidità: abbiamo consolidato la nostra crescita, continuando ad attrarre professionisti e a portare innovazione ai nostri client, grazie al lavoro di un team eccezionale”, ha commentato Fabio Ferrari, Fondatore di Ammagamma. “Nel corso di questo anno, la visione, l’esperienza e il modello di management di David si sono dimostrati un grandissimo valore aggiunto per noi e il suo nuovo incarico è la naturale evoluzione di un percorso che ci porterà verso il raggiungimento di nuovi e importanti traguardi”.

“Matematici, fisici, ingegneri, sviluppatori, filosofi e artisti: questo il team di professionisti con cui mi sono quotidianamente confrontato dal mio ingresso in Ammagamma”, ha aggiunto David Bevilacqua, neo Amministratore Delegato. “Sono onorato di poter guidare una realtà italiana così innovativa e stimolante, sia da un punto di vista professionale che umano. I traguardi raggiunti finora sono per tutti noi un incredibile stimolo per continuare a migliorarci, con l’obiettivo di mettere l’intelligenza artificiale al servizio di persone e aziende, trasformando i dati in nuove forme di conoscenza, accessibili a tutti”.