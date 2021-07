Anas chiude 435 cantieri stradali. Obiettivo: migliorare la mobilità estiva

Anas, azienda nazionale autonoma delle strade statali, in vista delle prime partenze per le vacanze ha deciso di chiudere 435 cantieri degli 800 presenti sulla rete per facilitare gli spostamenti estivi. L'operazione durerà dal 23 luglio al 5 settembre.

Nel frattempo è stata programmata una intensa attività informativa, con l’impiego di molteplici canali di diffusione, per informare gli utenti della rete Anas. Con l’obiettivo di offrire un viaggio sicuro, confortevole e informato.

Il progetto di rimozione dei cantieri si unisce al piano mobilità estiva 2021, che sarà varato a breve, in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, insieme a Viabilità Italia, al ministero degli Interni, all’Aiscat, alla protezione civile, alla polizia stradale, alla polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri e al corpo nazionale dei vigili del fuoco.