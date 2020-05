Andrea Gumina nuovo presidente di Amerigo: rinnovati vertici dell’associazione

L’economista Andrea Gumina, 43 anni, siciliano, è il nuovo Presidente di Amerigo, l’associazione che riunisce alumni italiani dei Programmi internazionali di scambio culturale del Dipartimento di Stato americano tra i quali Fulbright, International Visitor Leadership Program, Eisenhower Fellows ed altri. Lo ha eletto l’Assemblea dei Soci riunitasi ieri 28 maggio con modalità telematica.

L’Associazione, fondata nel 2007 è da sempre impegnata nella promozione dei rapporti transatlantici attraverso progetti realizzati in collaborazione con la Missione diplomatica degli Stati Uniti in Italia, come il Premio giornalistico Amerigo ed il Premio Letterario delle Quattro Libertà, oltre promuovere numerose iniziative con partner italiani ed americani di grande prestigio. Tra queste, Amerigo for Law, un programma di alta specializzazione in ambito giuridico che l’Associazione realizza ogni anno in collaborazione con la School of Law della Fordham University.

Nelle linee programmatiche approvate dall’Assemblea trova ampio spazio una riflessione sul mondo post-COVID 19 animata dai contributi di alumni ed esperti provenienti da Italia, Stati Uniti e dagli altri Paesi euro-asiatici nei quali è presente l’European Network of American Alumni Association.

Il nuovo organigramma vede alla vicepresidenza il manager napoletano Edoardo Imperiale e la docente milanese Silvia Minardi oltre al Past President Vito Cozzoli. Confermato alla Segreteria generale il consulente aziendale Massimo Cugusi.

Organi direttivi 2020-2022

Presidente Andrea GUMINA Past President Vito COZZOLI Vice Presidente Edoardo IMPERIALE Vice Presidente Silvia MINARDI Consigliere Antonio AMENDOLA Consigliere Marco MARTURANO Consigliere Antonio PERDICHIZZI Consigliere Gianluca PETRILLO Consigliere Luca RUIU Coordinatore Chapter Roma Ernesto DI GIOVANNI Coordinatore Chapter Napoli Diego GUIDA Coordinatore Chapter Milano Edoardo CROCI Coordinatore Chapter Firenze e Repubblica di San Marino Michele RICCERI Coordinatore Chapter Bruxelles Daniela RONDINELLI Coordinatore Chapter New York – US East Coast Francesca FORCELLA Segretario Generale Massimo CUGUSI

Sono stati designati a comporre i Direttivi dei Chapter territoriali: Camilla BOSI, Marco CONSOLI, Paolo DELLA VECCHIA, Carlo GATTAI, Alessio LOMBARDO, Alessandro PATELLI, Mohamed SAADY, Filomena TUCCI.

Sono stati inoltre attivate quattro Commissioni Permanenti così costituite, rispettivamente sotto la responsabilità del Presidente, dei due Vice Presidenti e del Segretario Generale.

Commissione Permanente sul Posizionamento Strategico e Partnership Ernesto DI GIOVANNI, Renato GIALLOMBARDO, Marco MAIRAGHI, Marco MARTURANO, Maurizio MANCIANTI, Barbara PONTECORVO, Mohamed SAADY,.

Commissione Permanente sul Sviluppo Associativo e Organizzazione Federico CORNELLI, Massimo GIULIANO, Giuseppe MAZZEI, Gianluca PETRILLO, Luca RUIU.

Commissione Permanente su Definizione ed Esecuzione del Programma Rosa Giovanna BARRESI, Giorgio DELL’ERBA, Mario GALLUPPI di CIRELLA, Yahyâ PALLAVICINI.