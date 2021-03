Angelini Pharma investe in Argobio, incubatore di start up

Angelini Pharma investe nell’incubatore di start up Argobio

Angelini Pharma, azienda leader nell’area della Consumer Healthcare, annuncia la sua partecipazione in Argobio, un incubatore di start ups europee di nuova creazione con sede a Parigi e dedicato alle scienze della vita. La quota entrante è del 30%, con un finanziamento di 15 milioni di euro. Argobio, sostenuto da 50 milioni di euro di capitale impegnato, è stato fondato da Kurma Partners tra le maggiori società di venture capital europee nel settore sanitario, e da Bpifrance, banca nazionale di investimenti francese. A Kurma e Bpifrance si sono poi aggiunti altri investitori di alto profilo quali Angelini Pharma, Evotec e l’Istituto Pasteur, centro di ricerca biomedica di fama internazionale.

Pierluigi Antonelli, amministratore delegato di Angelini Pharma, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di poter investire e di essere attivamente coinvolti nelle attività di Argobio. Grazie a questa iniziativa, saremo in grado di valutare i programmi più promettenti delle migliori istituzioni accademiche europee e continuare a investire in aziende pionieristiche, che stanno sviluppando terapie innovative. Dopo l’acquisizione di Arvelle Therapeutics, questo è un ulteriore e importante passo avanti verso la nostra ambizione di divenire leader europei nell’innovazione nelle aree terapeutiche della salute mentale, sistema nervoso centrale e malattie rare”.

Gli obiettivi di Argobio saranno quelli di creare e lanciare, entro i prossimi cinque anni, almeno cinque ambiziose società biotecnologiche, in aree terapeutiche selezionate che includono malattie rare, disturbi neurologici, oncologia e immunologia. Inoltre, si cercherà di sviluppare promettenti piattaforme tecnologiche per la realizzazione di prodotti terapeutici. Tutti gli investitori avranno l’opportunità di assumere quote di partecipazione nelle società biotech create da Argobio.

Per Francesco Paolo di Giorgio, Global Head of R&D External Innovation and Corporate Venturing di Angelini Pharma, "la maggior parte delle recenti approvazioni di nuovi farmaci sono state originate da piccole aziende biofarmaceutiche. Le start-up stanno guidando l'innovazione nel settore farmaceutico grazie alla loro efficienza, agilità e capacità di capitalizzare sull’implementazione di nuove tecnologie. Questo investimento fa parte di una più ampia strategia di ’open innovation’ che mira a creare accordi di collaborazione tra Angelini Pharma e start-up innovative”.