Apple, record storico per i ricavi. E Facebook fra 11 miliardi di profitti

Luci e ombre nelle trimestrali pubblicate da Apple, Facebook e Tesla. Quasi solo luci per Apple che ha superato le attese degli analisti e ha pubblicato la sua prima trimestrale con ricavi superiori ai 100 miliardi di dollari. Anche Facebook ha registrato una trimestrale sopra le attese con ricavi saliti a 28 miliardi, ma "incertezze" sul business della società fanno scivolare il titolo a Wall Street. Tesla invece nonostante abbia chiuso un intero anno registrando profitti, disattende le attese degli investitori e scivola allo Standard&Poor's non avendo convinto gli investitori sugli obiettivi di consegna del 2021.





TRIMESTRALE RECORD PER APPLE. Nella sua prima trimestrale d'esercizio fiscale, Apple ha battuto ogni suo record storico. I ricavi sono schizzati a 111,4 miliardi di dollari, superando per la prima volta la soglia psicologica dei 100 miliardi in un solo trimestre. Le vendite sono aumentate del 21%, spinte dall'iPhone, ma non solo. Da quanto risulta in trimestrale, tutti i prodotti Apple hanno registrato crescite importanti, con incrementi percentuali a due cifre. Gli utili per azione e le vendite di Apple hanno ampiamente battuto le aspettative di Wall Street. In particolare, le vendite dell'iPhone sono salite a 65,6 miliardi di dollari, rispetto ai 59,8 attesi, in crescita del 29%; i ricavi dai servizi sono aumentati a 15,76 miliardi, rispetto ai 14,8 attesi, in aumento del 24%; il fatturato dagli altri prodotti di casa Apple sono saliti a 12,97 miliardi rispetto ai 11,96 attesi, in crescita del 29%; i ricavi dalle vendite dei ma sono aumentati a 8,68 miliardi, in crescita del 21%.





Per quanto molti analisti ritengano che le vendite di tutti i device Apple siano aumentate anche grazie alle misure restrittive, che hanno spinto moltissimi al telelavoro e alla didattica a distanza, l'amministratore delegato Tim Cook ha detto che senza il Covid l'azienda avrebbe registrato numeri ancora piu' positivi, perche' la pandemia ha comunque costretto la chiusura di molti Apple Store: "Togliere la possibilita' di acquisto nei negozi di iPhone e altri device e' comunque un freno alle vendite", ha detto Cook alla Cnbc.

FACEBOOK, BATTE LE ATTESE MA INCERTEZZA. Facebook ha chiuso il 2020, l'anno della pandemia, con un utile netto di 11 miliardi di dollari nel quarto trimestre, in crescita del 53% rispetto al precedente. Anche i ricavi sono risultati in forte crescita essendo aumentati nel IV trimestre del 33% sul trimestre precedente, a 28,1 miliardi di dollari. Ma la piattaforma prevede "venti contrari" quest'anno a causa di potenziali cambiamenti nella regolamentazione dei dati personali, la benzina che fa muovere tutto il business model del social. In particolare Facebook teme una stretta in Europa, ma soprattutto una maggiore trasparenza nella raccolta di informazioni personali sui dispositivi a marchio Apple. "Anche se i tempi dei cambiamenti indotti da iOS 14 (il sistema operativo degli smartphone e dei tablet di Apple) rimangono incerti, ci aspettiamo di vedere un impatto gia' alla fine del primo trimestre", ha detto la societa'. Timori che hanno fatto scivolare il titolo a Wall Street, dove ha perso il 4,4%.





BALZO DI TESLA, MA SOTTO LE ATTESE. Tesla ha registrato per la prima volta un utile netto per tutto l'arco dell'anno, ossia il 2020, ma i profitti del quarto trimestre hanno deluso, spingendo le azioni giu' del 5% a Wall Street negli scambi post trading. Il gruppo ha registrato un utile netto di 270 milioni di dollari da ottobre a dicembre. L'utile per azione e' risultato pari a 80 centesimi, al di sotto degli 1,03 dollari previsti dal mercato. Tesla ha annunciato che intende aumentare le sue consegne a una velocita' del 50% all'anno. E proprio sulle consegne, si registra la delusione degli investitori che avevano sperato in un aumento significativo rispetto all'obiettivo di consegna di mezzo milione di veicoli fissato per il 2020, ma la societa' guidata da Elon Musk ha fornito solo una vaga prospettiva. Ad ogni modo, Tesla ha consegnato 180.570 veicoli durante il quarto trimestre, un record trimestrale, anche se ha mancato di poco il suo ambizioso obiettivo per il 2020 di mezzo milione di consegne.