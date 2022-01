Apple supera la capitalizzazione di mercato di 3mila miliardi di dollari

Ha triplicato il proprio valore da agosto 2018



Apple Inc. e' divenuta la prima azienda Usa per valore di mercato, superando brevemente i 3mila miliardi di dollari durante la seduta di contrattazioni di ieri, 3 gennaio, grazie alle ottime vendite di iPhone e alla domanda di piattaforme per l'apprendimento remoto e il telelavoro alimentata dalla pandemia di Covid-19.



Apple ha visto triplicare il proprio valore di mercato da agosto 2018, quando l'azienda aveva doppiato il traguardo dei mille miliardi di dollari. La cavalcata di Apple in borsa e' stata sostenuta anche da altri settori, come la distribuzione di musica, cosi' come dalle protratte politiche di alleggerimento quantitativo della Federal Reserve (Fed), che ha continuato a sostenere il mercato azionario Usa.