Artom, sprofonda utile della società di consulenza dell'amico di Grillo (-65%)

Artom Strategy, calano utili e ricavi della società di consulenza dell'amico di Beppe Grillo

Già “guru” del Movimento 5 Stelle perché amico del defunto Gianroberto Casaleggio e frequentatore di Beppe Grillo e oggi “prezzemolino” della mondanità, con affari in calo vistoso. È Arturo Artom, torinese, classe 1966, quello che si è inventato nel 2021 “Rinascimento italiano”, pomposo nome di un presunto partito, e poi non contento in un momento di modestia ha partorito il “Forum della meritocrazia” che a sua volta ha generato la “Giornata del merito” e la “Notte dei talenti”.

Qualche giorno fa, infatti, a Torino, Artom ha presieduto l’assemblea degli azionisti della Artom Strategy Spa di cui è amministratore e socio unico per approvare il bilancio 2022 chiuso con ricavi in contrazione a 1,49 milioni di euro dai 2,3 milioni di euro del precedente esercizio tanto che il profitto è seccamente diminuito anno su anno da 951mila euro a 325mila euro.

La società, nata nel 2019, svolge attività di consulenza strategica nelle aree del marketing, della comunicazione e della finanza aziendale. Artom risulta oggi azionista e amministratore unico di altre tre società: Artom Innovazione, Netsystem e Arturoartom & C. Productions: ma la prima ha depositato l’ultimo bilancio nel 2007, l’altra costituita nel 2011 non ha mai depositato i suoi conti e i numeri più recenti della terza risalgono al 2008.