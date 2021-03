Aspi, board Cdp slitta a mercoledì. Approfondimenti con i fondi sulle garanzie

Una lunga giornata di trattative con i fondi Macquarie e Blackstone e poi il rinvio, annunciato in un consiglio di amministrazione serale durato pochi minuti. L'offerta di Cassa Depositi per rilevare Aspi da Atlantia non è ancora pronta e per il board l'appuntamento si sposta a mercoledì, quando è in calendario il consiglio per i conti 2020, che potrebbe anche riprendere l'esame del dossier Aspi.

Un'unica certezza al momento: l'impegno finanziario di Cassa su Aspi non aumenta rispetto all'offerta precedente che migliora, per il venditore, grazie agli effetti dei ristori attesi dallo Stato e alla riduzione dei rischi legali.

Cdp in una nota ieri sera non ha dato indicazioni sui nodi da sciogliere limitandosi alla notazione che il consorzio (con Macquarie e Blackstone) "prosegue nell'attività di approfondimento, con l'obiettivo di giungere nei prossimi giorni alla presentazione di un'offerta finale per l'acquisto della partecipazione, pari all'88%, detenuta da Atlantia in Aspi, ovvero per l'acquisto fino al 100% della stessa in caso di co-vendita da parte dei soci di minoranza di Aspi".

E' tuttavia evidente che un consiglio straordinario, convocato di domenica, avrebbe dovuto deliberare il via libera definitivo alla nuova offerta e che il rinvio a tarda sera, invece, potrebbe essere legato a qualche ripensamento dell'ultima ora. La valutazione complessiva di Aspi resterebbe quella già emersa nei giorni scorsi di 9,1 miliardi.

Nel corso del consiglio lampo non sono stati approfonditi gli aspetti da definire con i fondi, ma emerge l'ipotesi che si sia voluto anche attendere l'esito dell'assemblea Atlantia, in calendario stamane, sulla proroga dei termini per un'eventuale scissione di Aspi, operazione alla quale sono contrari i soci Edizione Holding e Fondazione Crt.