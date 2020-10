Assocarni, Luigi Scordamaglia nuovo presidente

Luigi Scordamaglia è il nuovo presidente di Assocarni. Come scrive Pambianco, l’amministratore delegato di Inalca (Gruppo Cremonini), già presidente di Federalimentare nel precedente mandato, è stato eletto a capo dell’associazione per il periodo 2020-23. L’assemblea di Assocarni ha nominato anche sei vice presidenti: Piero Camilli, Giampiero Carozza, Antonio Fiorani, Fabio Martini, Elena Angiolini Massironi e Gian Luca Vercelli. “Come Assocarni abbiamo sempre anticipato i cambiamenti e vogliamo continuare a farlo puntando sempre più su un modello di filiera integrata e di produzione sostenibile e distintiva”, ha detto il nuovo presidente. La filiera delle carni in Italia genera 32 miliardi di euro con oltre 180 mila addetti complessivi.

Da Pambianco