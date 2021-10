Atlantia, dieci giorni retribuiti per chi fa attività benefiche e sociali

L'accordo collettivo fra Atlantia e sindacati che mette a disposizione dei dipendenti 10 giorni retribuiti, oltre alle normali giornate di ferie e permessi, al fine di svolgere attività di carattere benefico e sociali per enti del terzo settore "è la prima iniziativa di cittadinanza attiva di questo genere in Italia cui attribuisce la duplice finalità di promuovere la partecipazione dei dipendenti alla vita sociale con iniziative di riconosciuto valore comunitario e di sostenere le capacità del terzo settore che stanno diventando preziose anche per le imprese".

Lo sottolinea il presidente del Cnel, Tiziano Treu, in un intervento su 'Il Sole 24 Ore'. "È significativa - osserva Treu - la motivazione addotta dall’azienda che ritiene l’accordo una espressione emblematica di quello che deve caratterizzare una buona impresa e la sua responsabilità sociale. Pur nell’imprescindibile perseguimento del profitto l’impresa deve darsi fini più ampi, parlare anche di valori, quelli presenti negli enti del terzo settore, che non devono restare confinati al loro interno ma devono trovare cittadinanza anche nel modo produttivo. A questi valori sono sensibili soprattutto i giovani che vogliono vederli presenti anche nel loro lavoro".

Per il presidente del Cnel, "l’idea della responsabilità sociale dell’impresa, da tempo proclamata ma spesso in modo generico, si è andata arricchendo nel tempo di contenuti concreti, in particolare con iniziative di welfare aziendale a favore dei dipendenti, dei loro familiari e del territorio in ambiti diversi, dalla integrazione al reddito in casi di necessità, alla previdenza e sanità integrativa, alla educazione dei figli. Tali iniziative di welfare integrativo - afferma ancora -riguardano ormai milioni di persone e sono diventate una componente strutturale del nostro sistema di welfare".



Questo accordo, continua Treu, "introduce una novità importante, un vero inedito nel nostro sistema di relazioni fra aziende e sindacati, sia perché il legame da esso stabilito fra mondo della impresa e del terzo settore arricchisce entrambi di contenuti e di valori positivi, sia perché l’intesa non distribuisce benefici materiali ma mette in gioco una risorsa preziosa come il tempo dei dipendenti per destinarlo ad attività sociali liberamente scelte da svolgere in Italia e anche in paesi stranieri". E insiste: "L’accordo ora concluso è particolarmente importante, perché rientra in una strategia più ampia di coinvolgimento dei dipendenti da parte del gruppo Atlantia, che lo scorso anno ha varato un piano di azionariato dei dipendenti largamente apprezzato. L’azionariato dei lavoratori è ancora poco diffuso nel nostro paese, a differenza di quanto avviene in altri stati europei, ma si sta dimostrando un altro terreno nuovo sperimentato da alcune grandi aziende, che allarga la partecipazione dei dipendenti dagli aspetti organizzativi e del lavoro alla struttura e alla vita finanziaria della impresa".

Secondo Treu, "le indicazioni di questo accordo possono arricchire i contenuti della responsabilità sociale dell’impresa in una direzione particolarmente significativa nel momento attuale, sia perché segnano una nuova forma di partecipazione dei lavoratori ora più che mai necessaria per unire tutte le energie del lavoro e delle imprese nello sforzo di ricostruzione del paese, sia perché possono dare il contributo di competenze professionali e umane dei lavoratori e delle imprese al tessuto delle associazioni sociali, che si sono dimostrate importanti nella pandemia per rispondere ai bisogni delle persone specie delle più fragili.

Queste attività di partecipazione sociale dei lavoratori e delle imprese vanno curate e diffuse per renderle significative per la intera società".