Atlantia, soci pronti alla class action. Valanga di cause se scatta la revoca

I soci di Atlantia contro lo Stato. Molti degli azionisti di Atlantia stanno scalpitando, ritenendo che la società sia vittima di una sorta di vessazione da parte del governo. Il punto di vista di un fondo internazionale come Tci, per esempio, è emblematico e come Tci in parallelo alle trattative sul filo della revoca fra concendente e concessionario, alcuni soci internazionali della holding controllata dai Benetton, si preparano a tutelare i loro interessi in caso di annullamento della concessione da parte dell'esecutivo.

Secondo quanto rivela MF-Milano Finanza, Tci e altri azionisti starebbero persino valutando un'azione legale, una sorta di class action contro lo Stato in caso di revoca. Si tratta, ovviamente, di un extrema ratio. "Noi al momento stiamo dando pieno supporto ad Atlantia nello spin-off di Aspi, che e' uno degli impegni assunti dalla societa' nei confronti dell'esecutivo", ha specificato un partner del fondo. Proprio a proposito dello spin-off, ieri i vertici di Atlantia, l'amministratore delegato Carlo Bertazzo e il presidente Fabio Cerchiai, e il ceo di Aspi, Roberto Tomasi, hanno specificato che in ogni caso, con o senza l'accordo con governo e Cdp, Aspi alla fine uscira' dal perimetro delle partecipazioni della holding.

Intanto a Palazzo Chigi, ieri sera si è tenuta una riunione di governo ad hoc sul dossier Aspi per esaminare le lettere inviate dai consigli di amministrazione di Atlantia e della sua controllata. Nelle lettere le societa' rispondevano all'ultimatum del governo con la minaccia della revoca della concessione. Al tavolo presieduto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, erano presenti i ministri e i principali referenti sul tema.

Nel corso della riunione e' stata preparata una lettera di risposta nella quale si contestano le posizioni di Atlantia (che ritiene non di mercato le richieste del governo) e si e' deciso che entro 10 giorni sara' convocato un Cdm sul dossier Aspi. Se le condizioni di Treviso rimarranno invariate, il Cdm procedera' alla revoca della concessione ad Aspi, altrimenti la riunione servira' a valutare la nuova posizione di Atlantia.