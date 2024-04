Auto, entro il 2030 Italia mollata da Stellantis: le Fiat si faranno in Serbia

Stellantis lascia l'Italia: entro il 2030 primato della produzione in Serbia

La storia della Fiat, o meglio di Stellantis, sarà sempre meno legata all'Italia. Anzi, entro il 2030 il paese in cui si produrrà il maggior numero di veicoli sarà la Serbia. Lo scrive oggi la Verità, che riporta come "i dati che Transport&Environment ha acquisito dalla società di consulenza GlobalData dicono che nel 2030 la maggior parte delle auto a marchio Fiat saranno assemblate in Serbia (34%), in Turchia verrà realizzato il 25% delle nuove vetture, seguita da Polonia (15%) e Algeria (4%)".

L'Italia si dovrebbe fermare al 22%, poco al di sotto delle 120.000 unità. Un dato praticamente dimezzato a quello del 2019, quando la produzione Fiat in Italia si attestava al 43% del totale con circa 300.000 vetture su un totale di 670.000, con Turchia, Polonia e Serbia che producevano rispettivamente il 22%, il 30% e il 5% dei volumi del brand.

Secondo la Verità, la produzione italiana "poggia solo sul modello della 500 elettrica prodotta a Mirafiori. Gli stabilimenti storici del brand Fiat saranno, infatti, destinati ad altri marchi del gruppo. Spicca la crescita della produzione in Serbia: rispetto alle poche decine di migliaia di veicoli prodotti oggi, infatti, nel periodo 2024-2030, nella Repubblica balcanica dovrebbero essere assemblate oltre 1.150.000 auto".