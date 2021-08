Autogrill, riparte il boom di voli in Europa: il titolo brilla a Piazza Affari

Buone notizie per Autogrill, azienda leader di settore che offre servizi di ristorazione per chi viaggia: sulla scia della ripresa dei voli in Europa, il titolo è tornato a brillare a Piazza Affari, chiudendo le contrattazioni a 6,25 euro, in crescita del 4,59%. Nel primo semestre 2021, ricorda il Sole 24 Ore, i ricavi del canale aeroportuale per Autogrill sono stati pari a 457,9 milioni di euro e quelli dal canale autostradale a 429,9 milioni di euro e quelli dal canaie autostradale a 429,2 milioni. Il titolo, continua il Sole 24 Ore, ha approfittato anche dalle indicazioni positive offerte dall’amministratore delegato di Ryanair, che ha segnato più 0,11% alla Borsa di Londra sulla ripresa del traffico aereo con indicazioni di 10,3 milioni di passeggeri ad agosto rispetto ai 9,3 milioni di luglio e 5 milioni di giugno: i trend consentiranno a Ryanair di riaprire 250 nuove destinazioni. Infine, notizie positive anche da Lufthansa: oltre ad aver segnato un aumento dello 0,14% alla Borsa di Francoforte, la compagnia tedesca avrebbe in programma anche di ripristinare le rotte verso gli Stati Uniti da fine estate e verso l’Asia dal 2022.