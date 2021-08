Autostrade, cashback dei pedaggi in caso di cantieri: come funziona

Autostrade, via libera al cashback dei pedaggi in caso di cantieri: ecco come funziona e che cosa fare per ottenerlo

Scatta il via libera al cashback dei pedaggi in caso di ritardi generati da cantieri e lavori sulla rete autostradale, attualmente in fase di ammodernamento: ad annunciare la novità è l'amministratore delegato di Aspi, Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi.

A1 Milano Napoli, A23 Udine Tarvisio ma anche i numerosi cantieri liguri sulla A7 e sulla A10: tutte queste tratte comportano dei disagi nei viaggiatori. Per compensare quindi, si legge sul Il Giornale, Autostrade ha pensato a un modo per indennizzare i suoi utenti, da sottoporre al giudizio del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e all’Antitrust: l'introduzione di un cashback o rimborso. L'importo stimato sul tavolo, in base alle stime di traffico è ora di 250 milioni di euro.

Ma quali tipi di disagi o ritardi rientrerebbero nel cashback di Auostrade? Si parla di cashback nel momento in cui vi è un "rallentamento significativo dei tempi di percorrenza su rete autostradale, dovuti alla presenza di un cantiere", per esempio quando vi è il restringimento di una carreggiata o una corsia in meno. Il ritardo, che deve essere "significativo, si legge su Il Giornale, viene stabilito in base alla media del tempo di percorrenza, 100 km per le vetture e 70 per i mezzi pesanti.

Per ora siamo in una fase di "sperimentazione": da inizio agosto a metà settembre si terranno i test. Intanto, come riportato dal Corriere della Sera l’invito è soprattutto rivolto ai 6mila utenti della newsletter Free to X, ma Autostrade vuole che vengano coinvolte anche le associazioni di consumatori.