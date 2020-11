Autostrade, pedaggi a rischio aumento a causa del buco sulle manuntenzioni

Autostrade, pedaggi a rischio aumento

Chi pagherà per coprire il buco da 40 miliardi che le carenze manutentive hanno lasciato nelle autostrade italiane a pedaggio? Non è chiaro. Da quanto si apprende dal Sole 24 Ore, non si sa nemmeno se la cifra sarà confermata e nemmeno quando si completeranno le ispezioni approfondite. Ma tutto lascia supporre che parte del conto sarà a carico degli utenti. Il mondo della politica, dopo il crollo del Ponte Morandi, parlava di tagliare sia i profitti dei gestori e sia le tariffe. Un nuovo sistema tariffario c'è, ma di fronte al degrado e all'assenza di controlli dello Stato, rischia di essere poco incisivo. Lo si vede, in base a quanto fa sapere il Sole 24 Ore, nel caso che in questi mesi è sotto i riflettori: quello di Autostrade per l'Italia (Aspi) che gestisce metà della rete- quindi necessita di circa 20 miliardi- ed è al centro della trattativa per l'uscita dei Benetton, cui dovrebbe subentrare per conto dello Stato la Cassa depositivi e prestiti (Cdp), affiancata da investitoti anche esteri. Ma dubbi anche sul rinnovo della concessione di Astm (gruppo Gavio) per i suoi tratti A10, A11 e A12, ufficializzata dal ministero delle Infrastrutture (Mit) a novembre.

Auostrade, il piano economico finanziario di Aspi

Ad ottobre, come fa sapere il Sole 24 Ore, l'Autorità di regolazione dei trasporti ha dato il suo parere sul Piano economico finanziaro (Pef), ad oggi non ancora approvato dal Mit. Da allora è pubblico il "sì" al principio secondo cui anche parte della manuntenzione, invece di essere a carico del gestore è remunerata in tarifffa. Si tratta della manuntenzione evolutiva, che apporta vere e proprie migliorie alle opere, a differenza di quella pura che si occupa di operazioni ricorrenti come ripristini superficiali e puliture. Nella evolutiva rientrano vari lavori: quelli per mettere in sicurezza gallerie e viadotti e mantenere le strade sicure in tutti i tratti. Lavori che nascono sopratutto dopo diversi anni di inerzia di ministero e gestori che hanno contribuito al degrado attuale.

Come si apprende dal Sole 24 Ore, rischia di passare per migliorativo anche ciò che è solo recupero di omissioni e quindi sarebbe giusto mettere a carico del gestore invece che degli utenti con rincari e pedaggi. Si legge inoltre che le manuntenzioni necessarie di Aspi costano 20 miliardi, in base a quanto stimato dai tecnici della rete. Aspi a sua volte ne propone solo 7 di qui alla fine della concessione entro il 2038. Per arrivare a 20 quindi si dovrebbe attingere ai 3,4 miliardi offerti in compensazione da Atlantia, la capogruppo di Aspi di cui i Benetton hanno il 30%, nella trattativa di uscita. In contemporanea, si apprende dal Sole 24 Ore, si dovrebbe utilizzare una parte dei 14 miliardi previsti nel Pef come investimenti. Solo che la manuntenzione evolutiva deve spartirsi la cifra con le nuove opere, come Gronda di Genova e quarte corsie. Rimane quindi difficile quantificare la parte di fabbisogno che resta scoperta: dipenderà anche dai futuri controlli su tutta la rete con le nuove metodologie. Bisognerà decidere quanto gravare sui pedaggi, quindi sugli utneti, e quanto coprire con i fondi statale.