Aviva, Amanda Blanc è il nuovo Chief Executive Officer

Aviva, annunciata oggi la nomina, con effetto immediato, di Amanda Blanc come nuovo Chief Executive Officer.

Attualmente Amministratore non Esecutivo Indipendente di Aviva plc, Amanda Blanc è stata nominata nel Consiglio di Amministrazione di Aviva nel gennaio 2020 e presiede il Customer, Conduct and Reputation Board Committee. In precedenza è stata CEO EMEA & Global Banking Partnerships di Zurich Insurance Group e Group CEO di AXA UK, PPP e Irlanda, oltre che Presidente della Association of British Insurers e Presidente del Chartered Insurance Institute. Con questa nomina, Amanda Blanc diventa una delle sei donne CEO del FTSE500.

Il Chief Executive Officer uscente, Maurice Tulloch, ha rassegnato le sue dimissioni dal ruolo e si è ritirato dalla carica nel Consiglio di Amministrazione di Aviva plc per motivi familiari. Tulloch è entrato in Aviva nel 1992 e ha ricoperto diverse posizioni di rilievo nel settore durante il suo periodo in azienda. È entrato nel Consiglio di Amministrazione di Aviva plc nel 2017 ed è stato nominato Chief Executive Officer nel marzo 2019.

George Culmer, presidente di Aviva, ha commentato: "Vorrei inviare un sentito ringraziamento a Maurice per il suo prezioso contributo di questi anni. Siamo stati tristemente colpiti nell’apprendere le ragioni personali che lo hanno spinto a dimettersi e auguriamo a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro. Allo stesso tempo, siamo lieti di annunciare che Amanda sarà il nostro nuovo CEO. Il Consiglio di amministrazione ha approvato la sua nomina all'unanimità. Sono convinto che porterà un reale dinamismo ad Aviva e riuscirà a confermare il posizionamento di Aviva come azienda ad elevate prestazioni, innovativa e orientata al cliente".

Amanda Blanc, Chief Executive Officer di Aviva, ha aggiunto: "Aviva è una grande azienda, composta da persone eccellenti, e sono onorata di avere l'opportunità di contribuire a plasmare il suo futuro. Lavorerò affinché l’azienda torni a ricoprire il ruolo di leader del nostro settore e di prima scelta per i nostri clienti e partner. Il mio obiettivo sarà quello di raggiungere questo obiettivo a beneficio di tutti i nostri stakeholder. Guarderemo a tutte le opportunità strategiche e al passo con i tempi. Sono nel Consiglio di amministrazione di Aviva dall'inizio di quest'anno e conosco i punti di forza dell'azienda e ciò che dovremmo fare riguardo al nostro portafoglio".

Oltre ai suoi precedenti ruoli presso AXA e Zurich, Amanda Blanc ha ricoperto incarichi di alto livello presso Towergate Insurance Brokers e Groupama Insurance Company. Ha iniziato la sua carriera presso Commercial Union, successivamente entrata a far parte di Aviva.

A seguito della sua nomina, Amanda Blanc si dimetterà da tutti i suoi attuali impegni non esecutivi e continuerà a ricoprire il suo ruolo volontario di Presidente del Welsh Professional Rugby Board.