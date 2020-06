Cipolloni, Autogrill: "Attestato IMQ Covid-19 Restriction per la sicurezza"

Autogrill Italia ha ottenuto l'attestato IMQ Covid-19 Restriction.

Autogrill S.p.A., primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, ha ottenuto l’attestato IMQ Covid-19 Restriction per Autogrill Italia S.p.A. La certificazione è frutto dello schema messo a punto da IMQ, organismo leader nella valutazione della conformità, volto a monitorare e verificare la corretta applicazione delle misure attivate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Autogrill Italia S.p.A. ha implementato tutte le misure di sicurezza per operatori e clienti richieste sin dalla fase 1 dell’emergenza sanitaria poiché, in quanto servizio pubblico, è stata chiamata a garantire la continuità di servizio sulla propria rete di punti vendita e di ristoro.

"In questi mesi la nostra priorità è stata quella di creare un ambiente sicuro per tutti i collaboratori e i clienti. Per farlo abbiamo adeguato l'impostazione dei vari punti vendita, avviando misure di sicurezza che superano quelle richieste dall'attuale normativa" ha dichiarato Andrea Cipolloni CEO Europe, Autogrill Europe S.p.A. "Per essere certi di avere raggiunto livelli adeguati di sicurezza e poter dare ai nostri operatori e clienti evidenza dell’impegno profuso e dell’idoneità delle procedure messe in atto, abbiamo chiesto ad una terza parte qualificata, individuata in IMQ, di verificare la corretta applicazione delle norme in questione nonché il continuo monitoraggio del loro rispetto, e siamo felici di annunciare di aver ottenuto da IMQ la specifica attestazione”.

Le verifiche condotte da parte degli esperti di IMQ a validazione dei protocolli di sicurezza messi in essere da Autogrill sono state condotte su un campione di punti vendita rappresentativi delle diverse realtà presenti sul territorio nazionale - come aree di servizio, aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali, ma anche punti vendita carburante Nuova Sidap Srl – prendendo in considerazione anche la loro collocazione geografica.

Per ciascuno dei contesti esaminati sono state individuate le zone potenzialmente a rischio e incrociate con i protocolli di sicurezza adottati nonché con i requisiti richiesti dallo specifico Protocollo IMQ, ispirato al Protocollo condiviso tra le Parti sociali in data 14 marzo 2020, come successivamente modificato.

Oltre alla verifica sui punti vendita, IMQ ha poi ispezionato le misure adottate nella sede centrale di Autogrill a Rozzano (Mi), che - dopo un periodo di chiusura - ha riaperto le porte applicando misure anti-Covid aggiuntive a quanto previsto da legge, con la volontà di garantire il totale presidio della sicurezza.

"Siamo orgogliosi di aver supportato Autogrill nella forte volontà di rassicurare, oltre ai clienti, i propri collaboratori, garantendo un ritorno sereno al lavoro" ha dichiarato Antonella Scaglia CEO del Gruppo IMQ. "L'attestazione IMQ è testimonianza di trasparenza e di un grande senso di responsabilità nei confronti della collettività perché dimostra come la società non solo si sia adoperata per porre in essere tutte le misure di sicurezza necessarie, ma abbia voluto farle verificare da un organismo al di sopra delle parti".