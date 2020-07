Coronavirus, CDP e Banca MPS: finanziamenti per le imprese italiane in Cina

CDP e Banca MPS insieme assicurano il supporto finanziario alle imprese italiane operanti in Cina.

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) hanno concluso due operazioni di finanziamento per complessivi 130 milioni di euro finalizzate a promuovere la crescita di imprese italiane in Cina garantendo loro la liquidità necessaria all’operatività, in particolare nell’attuale emergenza pandemica determinata dal virus Covid-19.

La prima operazione è una linea di credito a breve termine del valore di 100 milioni di euro tesa a supportare le esigenze di liquidità di breve periodo che le imprese italiane in Cina potranno registrare in contesti di mercato complicati come quello attuale.

La seconda operazione è una linea a medio-lungo termine in valuta locale di importo pari a circa 240 milioni di Renmimbi, equivalenti a 30 milioni di euro, destinata a supportare i fabbisogni finanziari derivanti da iniziative per la crescita delle imprese italiane operanti in Cina, in particolare di succursali cinesi di società italiane e/o di imprese costituite in Cina e controllate, direttamente o indirettamente, da società italiane.

Il finanziamento della linea a medio lungo termine è stato interamente concesso da CDP a valere sulla provvista riveniente dell’emissione inaugurale del “Panda Bond” da 1 miliardo di Renminbi, conclusa con successo lo scorso 31 luglio. CDP è il primo emittente italiano, nonché il primo Istituto Nazionale di Promozione europeo, a effettuare un’emissione obbligazionaria in Cina in valuta locale volta a supportare imprese italiane già attive o interessate a operare sul mercato cinese.

Entrambe le linee di credito saranno veicolate alle imprese dalla succursale di Banca MPS a Shanghai.

“In questa fase estremamente delicata del commercio internazionale, conseguente alla pandemia in atto da Covid-19, l’attività di supporto di CDP a favore di imprese italiane in Cina si concretizza sia attraverso il finanziamento alle imprese italiane già avviata nel 2019 sia con il supporto finanziario c.d. indiretto che prevede l’intermediazione da parte degli Istituti di credito” ha dichiarato il Responsabile Divisione CDP Imprese, NunzioTartaglia. “Con questa operazione puntiamo a facilitare l’accesso al credito anche delle imprese di dimensioni inferiori rispetto a quelle tradizionalmente supportate da CDP”.

Giampiero Bergami, Chief Commercial Officer e Vice Direttore Generale di Banca Monte dei Paschi di Siena, conferma: “Banca Mps favorisce l’internalizzazione delle aziende italiane con una gamma di servizi utili a crescere e competere nel mercato globale. Con quest’operazione, in particolare, sosteniamo le attività delle imprese che operano in Cina attraverso linee di credito rese disponibili da Cdp con cui garantiamo sia l’accesso immediato alla liquidità necessaria per finanziare il circolante, sia la concessione di finanziamenti ad hoc, essenziali per continuare a far progredire lo sviluppo del business. L’operazione è ancora più importante in questo momento di difficoltà per le aziende italiane, anche rispetto al mercato cinese, che appare tuttavia avviato ad una ripartenza anticipata rispetto ai mercati degli altri continenti”.