Coronavirus, Fondazione Rava: per Maternità COVID-19, Arisa lancia "Nucleare"

Coronavirus, il singolo "Nucleare" di Arisa lanciato per il progetto Maternità COVID-19 di Fondazione Rava sarà disponibile dal 15 maggio.

Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus è impegnata in prima linea nell'emergenza Covid-19 rispondendo, in coordinamento con le Istituzioni, alle richieste di aiuto degli ospedali in diverse città d'Italia, donando attrezzature urgenti ed inviando volontari sanitari specializzati. Ed ora la Fondazione è scesa in campo anche in aiuto a mamme e bambini, con il Progetto Maternità Covid-19. La cantante Arisa, volontaria della Fondazione, insieme all'artista Manupuma, sostengono questo importante progetto dedicando un inedito brano alle mamme e ai loro bimbi, nati nell'emergenza.

L'obiettivo del Progetto è quello di allestire nei Reparti di Maternità di alcuni ospedali italiani, percorsi ad hoc per le mamme affette e non da Covid-19, affinchè possano affrontare il parto in totale sicurezza per se stesse e per i loro bambini e vivere serenamente il giorno più bello. Nello specifico, il Progetto è attivo presso la Clinica Mangiagalli e l’ospedale Luigi Sacco di Milano, indicati dalla Regione Lombardia quali Hub per il territorio metropolitano milanese. Ma non solo. La Fondazione è al lavoro anche nei Reparti di Maternità di altre strutture ospedaliere italiane. In particolare, sono urgenti dotazioni quali strumentazioni dedicate e presidi di protezione.

Coronavirus, Fondazione Rava: Arisa per Maternità COVID-19

L'eclettica cantante Arisa, da anni al fianco della Fondazione Francesca Rava come volontaria e testimonial, ha scelto di sostenere questo importante Progetto donando un brano inedito: una bellissima canzone dal titolo “Nucleare”, scritta dalla cantautrice Manupuma ed interpretata da Arisa e Manupuma. Un'intesa di due voci speciali: una da brividi della popolare Arisa, e negli accompagnamenti e nel dialogo finale la voce vellutata di Manupuma. L'autore della musica e produttore del brano è Michele Ranauro.

Un brano di grande sensibilità e delicatezza d'animo che Arisa e Manupuma dedicano alle future mamme, che affrontano e vivono con coraggio il loro giorno più importante e ai loro figli, venuti alla luce nell'emergenza. L'intento è quello di sensibilizzare tutti affinché in questa difficoltà si possa cogliere anche uno slancio di rinascita e speranza, guardando al futuro rappresentato soprattutto dai bambini.

Arisa dichiara: “Nucleare è un brano bellissimo scritto da Emanuela e Michele tempo fa, me ne sono innamorata al primo ascolto e ho pensato che fosse il nitido manifesto di alcuni degli aspetti di questo tempo. Che la vita continui senza pericoli e paure perché solo negli occhi di un bambino troveremo sempre l’amore vero ad indicarci la strada. Sono contenta che al mio fianco nell’interpretazione di questo brano ci sia Manupuma, ho sempre trovato la sua vocalità una perla rara e il suo modo di scrivere intenso ed originale. Speriamo bene per le mamme del Sacco e della Mangiagalli e non solo, speriamo bene per le vite di tutto il mondo, comprese le nostre. Grazie di cuore Fondazione Francesca Rava per avermi dato ancora la possibilità di rendermi utile e di emozionarmi tanto”.

Per la Fondazione, Arisa è stata volontaria in Haiti dove ha registrato l'intenso brano "Voce per Haiti", con i bambini della Casa N.P.H. E’ poi anche partita per il Campus solidale nella Casa N.P.H. in Messico. Successivamente si è recata nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto, dove la Fondazione ha ricostruito 8 scuole.

Manupuma, aggiunge: “Con Michele Ranauro, autore della musica, ci siamo ritrovati per caso dopo anni e abbiamo iniziato a collaborare su diverse cose, oggi uniti, assieme alla voce speciale e cristallina di Arisa e per una causa così importante ci sembrava urgente fare uscire questo brano, e dare il nostro contributo con "Nucleare".

Mariavittoria Rava, Presidente Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus, afferma: “Sono profondamente grata ad Arisa per essere ancora una volta vicina alla Fondazione con la sua straordinaria sensibilità; così come avvenuto nella poverissima Haiti, in Messico e, successivamente, nelle zone del Centro Italia duramente colpite dal sisma del 2016.

Ed oggi è nuovamente accanto a noi, in prima linea, per sostenere un progetto altrettanto urgente e fondamentale a difesa delle mamme e dei loro bambini. Il Progetto Maternità Covid-19 è soprattutto un progetto di rinascita, speranza e slancio verso il futuro rappresentato in primis dai bambini, che vengono al mondo in questa emergenza. Pertanto siamo orgogliosi di poter dedicare ai più piccoli e alle loro mamme il brano di Arisa e Manupuma, quale colonna sonora per una nuovo inizio e una nuova vita. Grazie a questo importante Progetto, doneremo ecografi, altre strumentazioni e presidi sanitari indispensabili all’ospedale Luigi Sacco, al Policlinico di Milano, alla Clinica Mangiagalli e ad altri ospedali in Italia. Continuate ad aiutarci”.

Il brano “Nucleare” sarà disponibile da venerdì 15 maggio in digital download e su tutte le piattaforme streaming, il ricavato sarà interamente devoluto al Progetto Maternità Covid-19 della Fondazione Francesca Rava N.P.H.Italia Onlus.

AIUTACI, per donare:

Con carta di credito su dona.nph-italia.org, o chiamando lo 0254122917