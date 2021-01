Premio Primum Familiae Vini 2021, tra i canditati la Giusto Manetti Battiloro

Primum Familiae Vini, organizzazione composta da dodici storiche famiglie produttrici di vino, ha nominato cinque aziende di diversi Paesi in una Short List di candidati al premio “La Famiglia è sostenibilità” del valore di 100.000 €.

Vini Primum Familiae Vini è un’associazione di dodici fra i produttori di vino di più antica tradizione e primaria importanza a livello mondiale, a cui si accede solo su invito. La loro missione è di rappresentare il massimo livello di eccellenza nel mondo del vino, essere sinonimo sia di raffinata qualità che di sostenibilità, mescolare patrimonio familiare e innovazione ed essere ambiziosi attraverso la loro visione e passione. I dodici membri di PFV sono: Marchesi Antinori (Toscana), Baron Philippe de Rothschild (Bordeaux), Joseph Drouhin (Borgogna), Domaine Clarence Dillon (Bordeaux), Egon Müller Scharzhof (Mosella), Famille Hugel (Alsazia), Pol Roger (Champagne), Famille Perrin (Valle del Rodano), Symington Family Estates (Portogallo), Tenuta San Guido (Toscana), Familia Torres (Spagna) e Vega Sicilia (Ribera del Duero). A febbraio le dodici famiglie del PFV si incontreranno di nuovo per selezionare il vincitore del premio PFV del valore di 100.000 € tra queste cinque aziende. La decisione finale sarà annunciata a marzo 2021.

‘Noi del PFV - ha affermato Matthieu Perrin, Presidente di PFV - crediamo fermamente che le aziende familiari siano il fondamento delle economie regionali e nazionali e che le migliori debbano dimostrare un profondo impegno per lo sviluppo sostenibile. Le grandi aziende familiari, come le cinque selezionate nella nostra Short List, personificano la responsabilità sociale e ambientale nonché l'altissima qualità dei prodotti. Questi valori duraturi sono particolarmente rilevanti in questi tempi turbolenti e durante questa pandemia devastante.’

‘Le dodici famiglie che compongono il PFV - ha affermato Paul Symington, Presidente del comitato direttivo di PFV - lavorano da generazioni per raggiungere l’eccellenza nei propri vini e mantenere l'indipendenza dei propri vigneti nonostante sfide che spesso sembravano insormontabili. Abbiamo creato questo premio per sostenere altre aziende familiari ed esprimere la nostra fiducia nella resilienza di tali imprese, tanto nei momenti di prosperità quanto nei momenti di difficoltà.’

La Short List dei candidati al Premio PFV 2021

Francia - Makhila Ainciart Bergara: un'azienda familiare da sei generazioni e produttrice di raffinati bastoni da passeggio fatti a mano nella regione basca della Francia sud-occidentale dal 1780. La famiglia ha fabbricato bastoni da passeggio per Papa Giovanni Paolo II, il Presidente Ronald Reagan, Charlie Chaplin, ogni presidente francese della 5a Repubblica e i sette capi di stato che hanno partecipato al vertice del G7 a Biarritz nel 2018. www.makhila.com

Giappone - (Chin Jukan Kiln): un'azienda familiare da quattordici generazioni, produttrice dal 1876 di ceramica Satsuma-yaki cotta nella fornace di Kagoshima. I membri della famiglia, originaria della Corea, sono ceramisti in Giappone dal 1623: i registri di famiglia risalgono a ventisei generazioni. Ha vinto numerosi premi internazionali per la bellezza dei propri prodotti. www.chinjukan.co.jp

Italia - Giusto Manetti Battiloro: un'azienda familiare da quindici generazioni e produttrice di foglia d’oro a Firenze dal 1582. Matteo Manetti lavorò con Michelangelo a San Pietro a Roma alla fine del XVI secolo e creò il globo dorato posizionato sulla cattedrale. Nel 1602 Matteo restaurò la magnifica sfera dorata che sovrasta la cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze che era stata danneggiata da un fulmine. La stessa identica sfera sul Duomo è stata restaurata dai discendenti di Matteo nel 2002. Questa azienda è oggi leader mondiale nella produzione di foglia d’oro e i suoi prodotti ornano prestigiosi monumenti a Parigi, New York, Londra e Mosca. www.manetti.com

Regno Unito - The Goring Hotel: l’unico hotel di lusso di Londra ancora nelle mani della famiglia fondatrice. Inaugurato nel 1910 da Otto Goring, l’hotel è gestito dalla quarta generazione e detiene il “Royal Warrant” di Sua Maestà la Regina. Non solo la famiglia gestisce magistralmente uno dei principali hotel di Londra, ma è anche molto attiva nell'aiuto ai poveri della comunità locale. www.thegoring.com

Belgio - Maison Bernard: azienda familiare di Bruxelles, è il più antico laboratorio di liuteria (fabbricazione di strumenti a corda) d’Europa, che produce e ripara violini, viole, violoncelli e archetti per alcuni dei più grandi musicisti del mondo. La Maison Bernard ha recentemente restaurato uno Stradivari che risale al 1723 ed è un meraviglioso esempio di vivacità artigianale. www.maison-bernard.com